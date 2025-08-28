DOLAR
41,02 0,06%
EURO
48,08 -0,6%
ALTIN
4.507,65 -0,64%
BITCOIN
4.612.210,51 -0,14%

Dursun Özbek: Şampiyonlar Ligi Kurası Galatasaray'ı Motive Etti

Başkan Dursun Özbek, kura sonrası Galatasaray'ın motive olduğunu, kadronun Şampiyonlar Ligi'ne uygun kurulduğunu ve hedefin üst tura çıkmak olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 20:51
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 20:51
Dursun Özbek: Şampiyonlar Ligi Kurası Galatasaray'ı Motive Etti

Dursun Özbek: Şampiyonlar Ligi Kurası Galatasaray'ı Motive Etti

Özbek'ten kura değerlendirmesi

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zorlu bir sezona uygun bir kadro kurduklarını belirterek takımın hedeflerinin yüksek olduğunu ifade etti.

Kura çekiminde Galatasaray, Liverpool, Manchester City (İngiltere), Eintracht Frankfurt (Almanya), Atletico Madrid (İspanya), Bodo/Glimt (Norveç), Ajax (Hollanda), Monaco (Fransa) ve Union Saint-Gilloise (Belçika) ile eşleşti.

Kura çekiminin ardından GSTV'ye açıklamalarda bulunan başkan Özbek, şöyle konuştu:

"Şampiyonlar Ligi'nde dünya futbolunda marka olmuş takımlar mücadele ediyor. Galatasaray da bu takımlardan bir tanesi. Özellikle performansı yüksek takımların gelmesi Galatasaray'ı motive eden bir husus. Son derece başarılı olacağımızı düşünüyorum. Çünkü ona göre bir takım kurduk. Zaten geçen sezondan gelen kadroyu muhafaza ediyoruz. Birkaç nokta transfere ihtiyacımız vardı. Onları gerçekleştirdik. Bir-iki ufak eksiğimiz olabilir. Onları sonuçlandırmak için çalışıyoruz. Taraftarlarımıza ve Türk insanına çok güzel maçlar izlettireceğimizi düşünüyorum. İnşallah şans da bizim yanımızda olur. Bir üst tura çıkmak istiyoruz. Hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde en üst seviyeye kadar gitmek. Bu hedef için çalışıyoruz."

Wilfried Singo transferi için Monaco yöneticileriyle görüşmeleri olduğunu hatırlatan Özbek, "Onlara, 'Burada inşallah maç yaparız.' demiştim." ifadelerini kullandı. Özbek, Fransa'da büyük bir taraftar grubuna sahip olduklarını ve Monaco'daki maçlarda bu desteğin önemli olacağını belirtti.

"Frankfurt da evimiz gibi. Hem başarı hem de futbol keyfi olarak güzel bir Şampiyonlar Ligi sezonu bizi bekliyor." sözleriyle değerlendirmesini tamamladı.

İLGİLİ HABERLER

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ahmet Dal yeniden Erzurumspor FK Başkanı seçildi
2
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde İyi Kura Çekti
3
Kavukcu: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Çok Başarılı Olacağız
4
Samsunspor 0-0 Panathinaikos — UEFA Avrupa Ligi Play-off (İlk Yarı)
5
Başakşehir, Universitatea Craiova Deplasmanına Çıkıyor — Çağdaş Atan: "Bu Bir Final"
6
Beşiktaş 0-1 Lausanne — UEFA Konferans Ligi Play-off (İlk Yarı)
7
Dursun Özbek: Şampiyonlar Ligi Kurası Galatasaray'ı Motive Etti

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı