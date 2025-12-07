Düzce Belediyesi Spor Akademisi 3-2 TVF Spor Lisesi | TVF Erkekler 1. Ligi

TVF Erkekler 1. Lig’de Düzce Belediyesi Spor Akademisi, 18 Temmuz Spor Salonu’ndaki maçta TVF Spor Lisesi’ni 3-2 mağlup etti; tie-break 17-15 bitti.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 17:25
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 17:25
TVF Erkekler 1. Lig karşılaşması özeti

TVF Erkekler 1. Lig’de Düzce Belediyesi Spor Akademisi ile TVF Spor Lisesi, 18 Temmuz Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Zorlu geçen mücadeleyi Düzce Belediyesi Spor Akademisi 3-2 kazanarak sahadan galip ayrıldı.

TVF Spor Lisesi, maçın ilk iki setini 25-20 ve 25-22 alarak 2-0 öne geçti.

Düzce Belediyesi Spor Akademisi üçüncü sette oyunun kontrolünü ele geçirerek seti 25-23 kazandı. Dördüncü seti de 25-22 üstün tamamlayan Düzce ekibi, maçı karar setine taşıdı.

Karar setinde çekişme devam etti; son bölümde 17-15 üstün gelen Düzce Belediyesi Spor Akademisi, maçı 3-2 ile sonuçlandırdı.

