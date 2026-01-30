Düzce'de Gençlik Kış Kulübü Voleybol Etkinliği: Gençler Sahada

DÜZCE (İHA) — Gençler Voleybolda Buluştu

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Kış Kulübü etkinlikleri kapsamında düzenlenen voleybol karşılaşmaları, gençlerin fiziksel gelişimini desteklemek, takım ruhunu pekiştirmek ve sportif faaliyetlere katılımlarını artırmak amacıyla gerçekleştirildi.

Etkinlikte Öne Çıkanlar

Gençlerin yoğun katılım gösterdiği organizasyonda, sporun birleştirici gücü ön plana çıktı. Katılımcılar sahada fair-play, dayanışma ve birlikte hareket etme bilinciyle dikkat çekti.

Keyifli ve hareketli geçen karşılaşmalarda gençler hem spor yapmanın hem de birlikte güzel hatıralar biriktirmenin mutluluğunu yaşadı.

Hedefler ve Gelecek Planı

Düzenlenen voleybol etkinliğiyle gençlerin enerjilerini doğru alanlara yönlendirmeleri, sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmaları ve sosyal bağlarını güçlendirmeleri hedeflendi. GSB Gençlik Kış Kulübü kapsamında gerçekleştirilen sportif faaliyetlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği belirtildi.

