Düzce'de Gençlik Kış Kulübü Voleybol Etkinliği: Gençler Sahada

DÜZCE'de Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Kış Kulübü'nün voleybol etkinliğinde gençler fair-play ruhuyla buluştu; etkinlikler önümüzdeki günlerde de sürecek.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 11:23
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 11:23
Düzce'de Gençlik Kış Kulübü Voleybol Etkinliği: Gençler Sahada

DÜZCE (İHA) — Gençler Voleybolda Buluştu

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Kış Kulübü etkinlikleri kapsamında düzenlenen voleybol karşılaşmaları, gençlerin fiziksel gelişimini desteklemek, takım ruhunu pekiştirmek ve sportif faaliyetlere katılımlarını artırmak amacıyla gerçekleştirildi.

Etkinlikte Öne Çıkanlar

Gençlerin yoğun katılım gösterdiği organizasyonda, sporun birleştirici gücü ön plana çıktı. Katılımcılar sahada fair-play, dayanışma ve birlikte hareket etme bilinciyle dikkat çekti.

Keyifli ve hareketli geçen karşılaşmalarda gençler hem spor yapmanın hem de birlikte güzel hatıralar biriktirmenin mutluluğunu yaşadı.

Hedefler ve Gelecek Planı

Düzenlenen voleybol etkinliğiyle gençlerin enerjilerini doğru alanlara yönlendirmeleri, sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmaları ve sosyal bağlarını güçlendirmeleri hedeflendi. GSB Gençlik Kış Kulübü kapsamında gerçekleştirilen sportif faaliyetlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği belirtildi.

GSB GENÇLİK KIŞ KULÜBÜ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA GENÇLERİN FİZİKSEL GELİŞİMİNİ DESTEKLEMEK, TAKIM...

GSB GENÇLİK KIŞ KULÜBÜ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA GENÇLERİN FİZİKSEL GELİŞİMİNİ DESTEKLEMEK, TAKIM RUHUNU PEKİŞTİRMEK VE SPORTİF FAALİYETLERE KATILIMLARINI ARTIRMAK AMACIYLA VOLEYBOL ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

GSB GENÇLİK KIŞ KULÜBÜ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA GENÇLERİN FİZİKSEL GELİŞİMİNİ DESTEKLEMEK, TAKIM...

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce'de Gençlik Kış Kulübü Voleybol Etkinliği: Gençler Sahada
2
Kaymakam Abay, U20 Şampiyonlarını Ağırladı
3
Elazığlı Ecrin Kehya U16 Hentbol Milli Takım Kampı'na Davet Edildi
4
Euroleague: Fenerbahçe 79-62 A. Efes — 17. galibiyet
5
Bursaspor, Adanaspor Maçı Hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Başladı
6
Denizli'de Girişimcilik ve Hayat Becerileri Kampı Açıldı — Vali Köşger: Güçlü Nesillerin Temeli
7
Körfez Belediyesi Futbol Okullarında 580 Öğrenci Eğitim Alıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları