Manisa Büyükşehir'den 123 amatör kulübe 12 milyon 750 bin lira destek

Manisa Büyükşehir Belediyesi, amatör spor kulüplerine verdiği desteği bu yıl üç katına çıkararak 17 ilçede faaliyet gösteren 123 amatör spor kulübüne toplam 12 milyon 750 bin liralık nakdi katkı sağladı.

Tören ve katılımcılar

Törende, Tarık Almış Spor Salonunda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulunun yanı sıra Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Manisa Amatör Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Salih Pektaş, Manisa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erol Timur, amatör spor kulüplerinin başkan ve yöneticileri ile sporcular hazır bulundu.

Başkan Dutlulu: "Tüm branşlarda destek vermeye devam edeceğiz"

Besim Dutlulu törende yaptığı konuşmada, "Özellikle gençlerimiz için amatör sporların ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Geçtiğimiz hafta amatör futbol kulüpleriyle kahvaltı düzenlemiş, verdiğimiz desteği üç katına çıkarttığımızın müjdesini vermiştik. 123 kulübümüze 12 milyon 750 bin liralık destek vereceğiz. Türkiye’de sporu futbol ve diğerleri olarak ne yazık ki ikiye ayırmak durumunda kalıyoruz. Diğer spor kulüplerimizin de içi ferah olsun. Arkadaşlarımız onunla ilgili çalışmalarına devam ediyor. Manisa’nın 17 ilçesinde, tüm branşlardaki amatör spor kulüplerimize desteğimiz katlanarak devam edecek" dedi.

"Türkiye’ye örnek olalım"

Dutlulu gençlerle bir arada olmanın önemine vurgu yaparak, "Bir spor takımında spor ile uğraşmak, sizlerin kişisel gelişimi için çok önemli. Biz Manisalılar olarak, futbolundan basketboluna kadar tüm amatör sporlarda herkese örnek olmalıyız. Yaptığınız sporlarda hem oyununuz ile hem ahlakınız ile tüm Türkiye’ye örnek olalım. Kavgadan uzak duralım. Dilimize dikkat edelim. Bu sporları yaparken düşman değil, dost kazanalım. Buraya gelen her bir kulübün bizim misafirimiz olduğunu unutmayalım. İnsanlar Manisa’ya geldikten sonra ‘Burada öyle bir şekilde ağırlandık ki hakikaten bir kardeş takıma gelmişiz’ desinler. Sizler aynı zamanda Manisa’nın spor ve kültür elçilerisiniz. Bu bakımdan sporcularımıza güveniyoruz, inanıyoruz. Nasıl amatör kulüplerimizin yanındaysak, nasıl gençlere yatırım yapan her kulübün yanında oluyorsak, sizlerin de yanında olmaya, destek vermeye devam edeceğiz. Bir kısmınızın profesyonel sporlara yönlenmesinde, bir kısmınızın da daha sağlıklı bir hayat kurmanıza faydalı olan bu sporları yapmanız için elimizden gelen desteği ve yatırımı yapacağız. Çünkü sizleri çok seviyor ve önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Manisa’yı spor şehri yapmak istiyoruz"

Dutlulu, şehirde spor altyapısını güçlendireceklerini vurgulayarak, "Kendi kulübümüzde sporcu sayımızı arttıracağız. Her bakımdan amacımız bir spor şehri oluşturmak. Manisa’yı parmakla gösterilen, spor açısından centilmenlik ruhunu tam yaşatan bir spor şehri haline getirmek istiyoruz. Misafir olan takımlara, misafir gittiğiniz takımlara şunu dedirtin. ‘Bu Manisalılar ne kadar düzgünler, ne kadar iyi sporcular yetiştirilmiş. Bu Manisalılar hem sporda örnek olmuşlar hem de ahlaken örnek olmuşlar.’ Biz bu konuda sizlere güveniyoruz" dedi.

Federasyon ve Birlikten teşekkür

Manisa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erol Timur törende, "Sanayi, ticaret, turizm, eğitim ve sporda Ege’nin yükselen değerleri arasında bulunan, marka olma yolunda hızla ilerleyen Manisa’nın Manisa Büyükşehir Belediyemiz ve Belediye Başkanımız Besim Dutlulu’nun destekleriyle bu markayı yükseltmek adına 123 spor kulübüne yapılacak olan 12 milyon 750 bin liralık nakdi yardım için kendim ve kulüplerimiz adına teşekkür ederim. Besim Başkan’ımız her istediğimize yardımcı oluyor. Tüm spor kulüplerimiz adına Besim başkanımıza yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Manisa Amatör Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Salih Pektaş de, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Bizi hiçbir zaman kırmadılar. Amatör spor kulüpleri Manisa’da taraftarıyla, sporcusuyla, yöneticileriyle çok büyük bir aile olduğunu gösteriyor. Bu destekler çocuklarımıza gerçekten fayda sağlıyor. Başta Besim Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Manisa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erol Timur, Başkan Besim Dutluluya amatör spor kulüplerine verdiği destekten dolayı plaket takdim etti. Ardından kulüp başkanlarına nakdi yardım çekleri teslim edildi.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE VERDİĞİ DESTEĞİ BU YIL ÜÇ KATINA ÇIKARDI. 17 İLÇEDE FAALİYET GÖSTEREN 123 AMATÖR SPOR KULÜBÜNE TOPLAM 12 MİLYON 750 BİN LİRALIK NAKDİ DESTEK SAĞLANDI.