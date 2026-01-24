Rize’de Amatör Derbi Karıştı: Fındıklı 1974 Spor 2-1 Ardeşenspor

Rize'de Amatör Lig 3. hafta maçında Fındıklı 1974 Spor, Ardeşenspor'u 2-1 yenerken saha ve tribünlerde gerginlik çıktı; maç üç kez durdu, 3 kırmızı kart gösterildi.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 18:29
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 18:29
Rize’de Amatör Derbi Karıştı: Fındıklı 1974 Spor 2-1 Ardeşenspor

Rize’de Amatör Derbi Karıştı: Fındıklı 1974 Spor 2-1 Ardeşenspor

Saha içi ve tribünlerde gerginlikler maçın akışını etkiledi

Rize’de oynanan Türkiye Spor Amatör Lig 3. hafta mücadelesinde Fındıklı 1974 Spor, evinde konuk ettiği Ardeşenspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşma Fındıklı İlçe Stadı'nda oynandı ve başlayan çekişme kısa sürede sert müdahalelere dönüştü.

Müsabaka, saha içi ve tribünlerde yaşanan gerginlikler nedeniyle zaman zaman durdu; hakemler yaşanan olayların ardından karşılaşmayı toplam üç kez durdurdu ve 3 kırmızı kart gösterdi. Oyuncular arasında çıkan tartışmalar ve sert temaslar tansiyonu yükseltti.

Olaylar sırasında tribünlerde de gergin anlar yaşanırken, güvenlik güçleri sahaya girerek olayların daha da büyümesini engelledi. Bazı oyuncular arasında yumruklaşma yaşandığı bildirildi ve saha düzeni yeniden sağlanmaya çalışıldı.

Uzun süreli duraklamalara rağmen karşılaşma tamamlandı ve Fındıklı 1974 Spor, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

RİZE’DE OYNANAN AMATÖR LİG MAÇINDA İKİ TAKIM OYUNCULARI YUMRUK YUMRUĞA BİRBİRİNE GİRİNCE ORTAYA...

RİZE’DE OYNANAN AMATÖR LİG MAÇINDA İKİ TAKIM OYUNCULARI YUMRUK YUMRUĞA BİRBİRİNE GİRİNCE ORTAYA AMATÖRE YAKIŞMAYAN GÖRÜNTÜLER ÇIKTI.

RİZE’DE OYNANAN AMATÖR LİG MAÇINDA İKİ TAKIM OYUNCULARI YUMRUK YUMRUĞA BİRBİRİNE GİRİNCE ORTAYA...

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Thomas Reis: Her gün güneşli günler olmuyor — Samsunspor 0-0 Kocaelispor
2
Volkan Kazak: Samsun'dan Alınan 1 Puan Kocaelispor İçin Değerli
3
Bekir Karadeniz, Pendikspor’da 100. maçına çıktı
4
Atatürk Üniversitesi'nin Ulusal Spor Başarıları: Kick Boks ve Buz Tırmanışı
5
Sadettin Saran: "İyi ki bu büyük camianın parçasıyım" — Şampiyonluğa kadar pes etmeyeceğiz
6
Samsunspor 0-0 Kocaelispor | Trendyol Süper Lig 19. Hafta
7
Radomir Djalovic: Başakşehir Mağlubiyeti Sonrası Hayal Kırıklığı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları