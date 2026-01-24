Rize’de Amatör Derbi Karıştı: Fındıklı 1974 Spor 2-1 Ardeşenspor

Saha içi ve tribünlerde gerginlikler maçın akışını etkiledi

Rize’de oynanan Türkiye Spor Amatör Lig 3. hafta mücadelesinde Fındıklı 1974 Spor, evinde konuk ettiği Ardeşenspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşma Fındıklı İlçe Stadı'nda oynandı ve başlayan çekişme kısa sürede sert müdahalelere dönüştü.

Müsabaka, saha içi ve tribünlerde yaşanan gerginlikler nedeniyle zaman zaman durdu; hakemler yaşanan olayların ardından karşılaşmayı toplam üç kez durdurdu ve 3 kırmızı kart gösterdi. Oyuncular arasında çıkan tartışmalar ve sert temaslar tansiyonu yükseltti.

Olaylar sırasında tribünlerde de gergin anlar yaşanırken, güvenlik güçleri sahaya girerek olayların daha da büyümesini engelledi. Bazı oyuncular arasında yumruklaşma yaşandığı bildirildi ve saha düzeni yeniden sağlanmaya çalışıldı.

Uzun süreli duraklamalara rağmen karşılaşma tamamlandı ve Fındıklı 1974 Spor, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

