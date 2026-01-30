Beşiktaş, Kristjan Asllani İstanbul'a Geldi: Transfer Görüşmeleri ve Sağlık Kontrolleri

Beşiktaş, bonservisi Inter'de olan 23 yaşındaki Kristjan Asllani ile prensip anlaşması sağladı; oyuncu transfer görüşmeleri ve sağlık kontrolleri için İstanbul'a geldi.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 13:20
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 13:25
Beşiktaş ile prensip anlaşmasına varılan Arnavut futbolcu Kristjan Asllani, transfer görüşmelerini tamamlamak ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a geldi.

Transfer Süreci

Siyah-beyazlı kulüp, ikinci transfer döneminde kadrosunu güçlendirme hedefiyle hareket ediyor. Bu doğrultuda bonservisi Inter kulübünde bulunan 23 yaşındaki Asllani ile prensipte anlaşma sağlandı.

İstanbul'a Varış ve İlk Adımlar

Asllani, Milano'dan kalkış yapan uçakla İstanbul'a ulaştı. Oyuncu, siyah-beyazlı yetkililerle birlikte kendisini bekleyen araca binerek İstanbul Havalimanı'ndan ayrıldı.

Arnavut futbolcu, resmi sözleşmeyi imzalamadan önce sağlık kontrollerinden geçirilecek. Kontrollerin tamamlanmasının ardından Asllani, Beşiktaş formasıyla bağlayacak sözleşmeye imza atacak.

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları