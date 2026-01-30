Türkiye Boks Şampiyonası Finali Darıca'da

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde düzenlenen Türkiye Boks Şampiyonasında, büyük erkekler ve büyük kadınlar kategorilerinin final müsabakaları pazar günü gerçekleştirilecek.

Darıca Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonun finallerinde, Türk boksunun uluslararası başarıya ulaşmış isimleri ringe çıkacak.

Final Günü ve Saatleri

Pazar günü saat 13.00 ile 16.00 arasında oynanacak maçlarda; Olimpiyat şampiyonu Buse Naz Sürmeneli, dünya ve Avrupa şampiyonu Hatice Akbaş ile Avrupa ve dünya dereceleri bulunan Samet Gümüş gibi milli sporcular şampiyonluk için mücadele edecek.

"Darıca’yı sporun merkezi haline getiriyoruz"

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, şampiyonaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Darıca Belediyesi olarak sporu sadece destekleyen değil, sporu yaşayan bir kent olma hedefiyle çalışıyoruz. Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu sporcularımızı ilçemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu tür organizasyonlarla hem gençlerimizi spora teşvik ediyor hem de Darıca’nın adını sporla birlikte ülke genelinde duyuruyoruz" ifadelerini kullandı.

