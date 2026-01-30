Niğdeli Taekwondocu Ömer Kaan Ulusoy Türkiye Şampiyonası’nda Derece

Niğdeli taekwondocu Ömer Kaan Ulusoy, 26-28 Ocak'ta Alanya'da düzenlenen Batı Grubu Taekwondo Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 13:33
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 13:33
Alanya'da düzenlenen Batı Grubu Taekwondo Türkiye Şampiyonası'nda Niğdeli sporcu kürsüye çıktı

Niğdeli sporcu Ömer Kaan Ulusoy, 26-28 Ocak tarihlerinde Alanya'da düzenlenen Batı Grubu Taekwondo Türkiye Şampiyonası'ndan dereceyle döndü.

Niğde Cengizhan Spor Kulübü sporcusu Ulusoy, yaklaşık bin 500 sporcunun katıldığı organizasyonda güçlü rakiplerle mücadele ederek üçüncü oldu ve kürsüye çıktı.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcuların yer aldığı şampiyonada gösterdiği performansla dikkat çeken Ömer Kaan Ulusoy, elde ettiği bu sonuçla hem kulübünü hem de Niğde'yi gururlandırdı.

