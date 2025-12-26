Düzce'de GSB Kış Spor Okulları Yoğun İlgiyle Devam Ediyor

Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen GSB Kış Spor Okulları, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Düzce Belediyesi iş birliğinde yoğun ilgiyle sürüyor. Program, çocuklar ve gençlerin sportif faaliyetlere yönlendirilmesini ve sağlıklı, aktif bir yaşam tarzı kazanmalarını amaçlıyor.

Programın İçeriği ve Eğitim

Kış spor okullarında; birçok branşta eğitimler, alanında uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştiriliyor. Modern tesislerde yürütülen eğitimler, güvenli ve planlı bir şekilde organize edilerek sporcuların fiziksel gelişimini destekliyor.

Eğitim sürecinde katılımcılar sadece bedensel yönden gelişmekle kalmıyor; takım ruhu, disiplin ve özgüven gibi önemli kazanımlar da ön plana çıkıyor.

Hedef ve Süreç

Düzce'de sporu tabana yaymayı ve her yaştan bireyi sporla buluşturmayı hedefleyen GSB Kış Spor Okulları, dönem boyunca dolu dolu programlarla devam edecek.

