Düzce'de Off-Road Tutkunları Gümüşova Şenliklerinde Buluştu

Düzce'de Off-Road Heyecanı Başladı

Düzce Safari Off-Road Kulübü (DÜSOF) tarafından düzenlenen 33. Geleneksel Gümüşova Off-Road Şenlikleri, bu yıl coşkulu bir şekilde başladı. Gümüşova ilçesinde özel olarak tasarlanmış parkurda gerçekleştirilen etkinlik, iki gün boyunca sürecek.

Yoğun Katılım

Türkiye'nin çeşitli illerinden 200 araç ve 400 sporcu, bu heyecan dolu etkinlikte yer alıyor. Yarışların ilk gününde, sporcular çamurlu ve engebeli parkurlarda mücadele ederken zaman zaman zorlu anlar yaşadı.

Çamur Mücadelesi

Çamura saplanan araçlar, su havuzlarından çıkma mücadelesi verirken bazıları devrildi. Saha görevlileri tarafından kurtarılan bu araçlar, yarışmaya kaldıkları yerden devam etti.

İlerleyen Etaplar

Etkinliğin ikinci günü, heyecan dolu hız etabı ile devam edecek. Off-road severler, bu eşsiz etkinliği kaçırmamak için Gümüşova'ya akın ediyor.

Düzce Safari Off-Road Kulübü (DÜSOF) tarafından düzenlenen 33. Geleneksel Gümüşova Off-Road Şenlikleri başladı. Gümüşova ilçesindeki özel parkurda gerçekleştirilen ve iki gün boyunca devam edecek etkinliğe, Türkiye'nin çeşitli illerinden 200 araç ve 400 sporcu katılıyor.

Düzce Safari Off-Road Kulübü (DÜSOF) tarafından düzenlenen 33. Geleneksel Gümüşova Off-Road Şenlikleri başladı. Gümüşova ilçesindeki özel parkurda gerçekleştirilen ve iki gün boyunca devam edecek etkinliğe, Türkiye'nin çeşitli illerinden 200 araç ve 400 sporcu katılıyor.