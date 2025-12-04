Düzce'de Okul Sporları: Genç A ve Genç B Erkek Güreşinde Şampiyonlar Belli Oldu

Düzce'de Okul Sporları Gençler Güreşinde Şampiyonlar Belli Oldu
DÜZCE(İHA) – Düzce Özkan Olcay Spor Salonu’nda Okul Sporları Genç A ve Genç B Erkek Güreş müsabakaları gerçekleştirildi. Kıyasıya mücadelelere sahne olan karşılaşmalar sonucunda sıkletlerinde dereceye giren sporcular belirlendi.
Müsabakalar Düzce’de çekişmeli maçlara sahne olurken, dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.
Genç A Sonuçları
48 kiloda: Gökhan Öztürk
51 kiloda: Ensar Demirbayraklı
55 kiloda: Onur Gezer
60 kiloda: Kaan Çaldıran
65 kiloda: Hüseyin Emre Çatak
71 kiloda: Muhammed Taha Zurnacı
Genç B Sonuçları
41-45 kiloda: Bilal Zurnacı
51 kiloda: Mert Halil İşler
55 kiloda: Yağız Esat Özdemir
60 kiloda: Onurcan Arslan
71 kiloda: Yusuf Erdem Türk
80 kiloda: Fatih Müminoğlu
110 kiloda: Halil İbrahim Nur
