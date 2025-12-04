Düzce'de Okul Sporları: Genç A ve Genç B Erkek Güreşinde Şampiyonlar Belli Oldu

Düzce Özkan Olcay Spor Salonu'nda düzenlenen Okul Sporları Genç A ve Genç B Erkek Güreş müsabakalarında sıklet birincileri belirlendi.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 12:01
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 12:01
DÜZCE(İHA) – Düzce Özkan Olcay Spor Salonu’nda Okul Sporları Genç A ve Genç B Erkek Güreş müsabakaları gerçekleştirildi. Kıyasıya mücadelelere sahne olan karşılaşmalar sonucunda sıkletlerinde dereceye giren sporcular belirlendi.

Müsabakalar Düzce’de çekişmeli maçlara sahne olurken, dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

Genç A Sonuçları

48 kiloda: Gökhan Öztürk

51 kiloda: Ensar Demirbayraklı

55 kiloda: Onur Gezer

60 kiloda: Kaan Çaldıran

65 kiloda: Hüseyin Emre Çatak

71 kiloda: Muhammed Taha Zurnacı

Genç B Sonuçları

41-45 kiloda: Bilal Zurnacı

51 kiloda: Mert Halil İşler

55 kiloda: Yağız Esat Özdemir

60 kiloda: Onurcan Arslan

71 kiloda: Yusuf Erdem Türk

80 kiloda: Fatih Müminoğlu

110 kiloda: Halil İbrahim Nur

