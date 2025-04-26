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Düzce'de Rafting Heyecanı: Maceraseverler Melen Çayı'nda Buluştu

Düzce'de maceraseverler, Melen Çayı'ndaki rafting tesislerinde yoğunluk oluşturdu ve unutulmaz anlar yaşadı.

Yayın Tarihi: 26.04.2025 16:23
Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 17:17
Düzce'de Rafting Heyecanı: Maceraseverler Melen Çayı'nda Buluştu

Hafta sonunu değerlendirmek isteyen maceraseverler, Düzce'nin Cumayeri ilçesindeki Melen Çayı'nda bulunan rafting tesislerinde bir araya geldi. Bölge, 16 kilometrelik parkurda rafting yapmanın heyecanını yaşamak isteyenlerle dolup taştı.

Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, güzel hava ve bölgenin bu yıl yağış almasının, tesislere olan ilginin artmasında büyük rol oynadığını belirtti. Yerli ziyaretçilerin yanı sıra, farklı ülkelerden gelen misafirlerin sayısındaki artışa dikkat çeken Tepe, “Sezonun başında olmamıza rağmen çok yoğun talep var. Burada 4 tesisle hizmet veriyoruz. Bu sene de misafirlerimize en iyi hizmeti vererek 500 bin ziyaretçi hedefine ulaşmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Arkadaş grubuyla bölgeye gelen İstanbul Üniversitesi öğrencisi Hindistanlı 21 yaşındaki Farhan Shanavas, rafting deneyimini ilk kez yaşayacağını belirterek, “Gerçekten güzel, inanılmaz bir yer. Çok eğlenceli bir parkur. İstanbul'dan geliyorum, Türkiye çok güzel bir ülke” dedi.

Sudan'dan Türkiye'ye gezmeye gelen 25 yaşındaki Malaz Hassan ise, “Bölge harika doğaya sahip. Aynı zamanda insanları da çok misafirperver. Rafting deneyimi inanılmaz, bunu yapmayı çok sevdik” şeklinde konuştu.

Hafta sonu tatilini değerlendirmek isteyenler, Düzce'nin Cumayeri ilçesindeki Melen Çayı'nda...

Hafta sonu tatilini değerlendirmek isteyenler, Düzce'nin Cumayeri ilçesindeki Melen Çayı'nda bulunan rafting tesislerinde yoğunluk oluşturdu. Bölgeye gelen maceraseverler, 16 kilometrelik parkurda rafting yapmanın heyecanını yaşadı.

Hafta sonu tatilini değerlendirmek isteyenler, Düzce'nin Cumayeri ilçesindeki Melen Çayı'nda...

Hafta sonu tatilini değerlendirmek isteyenler, Düzce'nin Cumayeri ilçesindeki Melen Çayı'nda bulunan rafting tesislerinde yoğunluk oluşturdu. Bölgeye gelen maceraseverler, 16 kilometrelik parkurda rafting yapmanın heyecanını yaşadı.

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