Trabzonspor'da yabancı kontenjanı krizi: 15 oyuncu, son tarih 6-9 Şubat

Trabzonspor kadrosunda 15 yabancı futbolcu bulunuyor; TFF'nin 14 oyuncu sınırı nedeniyle kulübün 6-9 Şubat'a kadar çözüm üretmesi gerekiyor.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 17:02
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 17:02
Trabzonspor'da yabancı oyuncu sayısının Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği sınırın üzerine çıkması, bordo-mavili kulübü zorunlu kararlarla karşı karşıya bıraktı. Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak ekipte, Visca'nın sözleşmesinin sakatlığı nedeniyle dondurulmasına rağmen kadroda 15 yabancı futbolcu bulunuyor. TFF talimatlarına göre en fazla 14 yabancı oyuncunun lisansı bildirilebiliyor.

Yabancı sayısı 15 çıktı

Trabzonspor kadrosunda yabancı statüsünde yer alan futbolcular: Onana, Lovik, Savic (sakat), Pina, Nwuiwu, Batagov, Bouchouari, Muçi, Zubkov, Folcarelli, Oulai, Olaigbe, Onuachu, Augusto ve Nwakaeme olarak sıralanıyor. Visca’nın sözleşmesi sakatlığı nedeniyle dondurulmuştu; buna rağmen lisans bildirimi öncesi takımda yabancı sayısı 15 olarak görünüyor. Kulüpler, 6 ila 9 Şubat tarihleri arasında 14 kişilik yabancı kadroyu TFF’ye bildirmek zorunda ve bu süreye kadar oyuncu giriş-çıkışı yapılabiliyor.

İki seçenek masada

Bu tablo karşısında Trabzonspor'un önünde iki ana seçenek bulunuyor: ya bir yabancı futbolcunun satışı veya kiralanması yoluna gidilecek ya da bir yabancı oyuncunun lisansı TFF'ye bildirilmeyecek. Yönetim aynı zamanda yabancı kontenjanını kalıcı çözmek amacıyla transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Son tarih 6 - 9 Şubat

Kesin çözüm için süre 6 ila 9 Şubat arasında. Bu tarihe kadar kadrodan ayrılık yaşanmaması halinde bordo-mavililer en az bir yabancı futbolcunun lisansını TFF’ye bildirmeme yoluna gidecek. Ayrıca sözleşme feshi veya dondurma gibi alternatifler de masada bulunuyor.

İlk adaylar sakat oyuncular

Mevcut tabloya göre lisansı bildirilmeme ihtimali en yüksek isimler arasında sakatlığı süren Savic ile Nwakaeme yer alıyor. Teknik heyetin, kısa vadede takıma katkı sağlayamayacak oyuncular üzerinden geçici bir çözüm üretmesi bekleniyor. Savic’in sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa maçında oynayamayacak olması, TFF’ye lisansının bildirilmeme ihtimalini güçlendiriyor; bu karar 6-9 Şubat arasına kadar netleşebilir. Güncel tabloda ayrılık olmazsa klubün bir oyuncunun sözleşmesini dondurması veya feshetmesi söz konusu olabilir; bu durumda ilk sıradaki isim Nwakaeme olarak öne çıkıyor.

NWAKAEME (ARŞİV)

NWAKAEME (ARŞİV)

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

