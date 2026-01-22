KYGM Kış Kampı Denizli'de Başlıyor: Girişimcilik ve Hayat Becerileri (26-30 Ocak 2026)

KYGM Kış Kampı Denizli'de başlıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) tarafından düzenlenen Tematik Kış Kampları kapsamında, 'Girişimcilik ve Hayat Becerileri Kampı' 26-30 Ocak 2026 tarihlerinde Denizli'de yapılacak. Türkiye'nin dört bir yanından gelen 150 üniversite öğrencisi, bakanlığın Denizli yurtlarında beş günlük yoğun bir programa katılacak.

Program ve etkinlikler

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleşecek 5 günlük kamp boyunca sabah sporu, atölye çalışmaları, uzmanlarla söyleşiler, şehitlik ziyareti ve tarihi-kültürel geziler yer alacak. Kamp açılışı 26 Ocak Pazartesi saat 10.00'da İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Uzman konuklar

Kampta öğrencilerle bir araya gelecek isimler arasında KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Prof. Dr. Yavuz Selvi, THY Pazarlama Başkan Yardımcısı Nuran Erdağ, Dr. Kemal Tekden, Akademisyen Tarihçi Kazım Ceylan, Çal Kaymakamı Hatice Gamze Kuran, Prof. Dr. Mehmet Fidan, Akça Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Semra Akça Acar ve Yazar Büşra Kaftan bulunuyor.

Kampın ikinci günü olan 27 Ocak Salı günü öğrenciler, şehit aileleri ile öğle yemeğinde bir araya gelecek.

Erdoğan'dan değerlendirme

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü hazırlıklarını yakından takip eden İl Müdürü Süleyman Erdoğan kampla ilgili olarak şunları kaydetti: 'Girişimcilik ve Hayat Becerileri Kampı ile Türkiye'nin dört bir yanından Denizli'ye gelecek 150 gencimizi ağırlayacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Gençlerimizin kişisel gelişimlerine katkı sunan, girişimcilik ruhlarını destekleyen ve sosyal becerilerini güçlendiren bu tür organizasyonların son derece kıymetli olduğuna inanıyoruz. Beş gün boyunca eğitim, spor, sanat, seminer ve kültürel etkinliklerle dolu olacak kampımızda, alanında uzman ve deneyimli isimler öğrencilerimizle buluşacak. Gençlerimizin hem kendilerini keşfetmelerini hem de unutulmaz bir kamp deneyimi yaşamalarını hedefliyoruz.'

