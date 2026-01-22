KYGM Kış Kampı Denizli'de Başlıyor: Girişimcilik ve Hayat Becerileri (26-30 Ocak 2026)

KYGM'nin 'Girişimcilik ve Hayat Becerileri Kampı' 26-30 Ocak 2026'da Denizli'de. 150 öğrenci, uzman konuklarla eğitim, spor, seminer ve kültürel etkinliklere katılacak.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 17:05
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 17:05
KYGM Kış Kampı Denizli'de Başlıyor: Girişimcilik ve Hayat Becerileri (26-30 Ocak 2026)

KYGM Kış Kampı Denizli'de başlıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) tarafından düzenlenen Tematik Kış Kampları kapsamında, 'Girişimcilik ve Hayat Becerileri Kampı' 26-30 Ocak 2026 tarihlerinde Denizli'de yapılacak. Türkiye'nin dört bir yanından gelen 150 üniversite öğrencisi, bakanlığın Denizli yurtlarında beş günlük yoğun bir programa katılacak.

Program ve etkinlikler

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleşecek 5 günlük kamp boyunca sabah sporu, atölye çalışmaları, uzmanlarla söyleşiler, şehitlik ziyareti ve tarihi-kültürel geziler yer alacak. Kamp açılışı 26 Ocak Pazartesi saat 10.00'da İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Uzman konuklar

Kampta öğrencilerle bir araya gelecek isimler arasında KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Prof. Dr. Yavuz Selvi, THY Pazarlama Başkan Yardımcısı Nuran Erdağ, Dr. Kemal Tekden, Akademisyen Tarihçi Kazım Ceylan, Çal Kaymakamı Hatice Gamze Kuran, Prof. Dr. Mehmet Fidan, Akça Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Semra Akça Acar ve Yazar Büşra Kaftan bulunuyor.

Kampın ikinci günü olan 27 Ocak Salı günü öğrenciler, şehit aileleri ile öğle yemeğinde bir araya gelecek.

Erdoğan'dan değerlendirme

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü hazırlıklarını yakından takip eden İl Müdürü Süleyman Erdoğan kampla ilgili olarak şunları kaydetti: 'Girişimcilik ve Hayat Becerileri Kampı ile Türkiye'nin dört bir yanından Denizli'ye gelecek 150 gencimizi ağırlayacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Gençlerimizin kişisel gelişimlerine katkı sunan, girişimcilik ruhlarını destekleyen ve sosyal becerilerini güçlendiren bu tür organizasyonların son derece kıymetli olduğuna inanıyoruz. Beş gün boyunca eğitim, spor, sanat, seminer ve kültürel etkinliklerle dolu olacak kampımızda, alanında uzman ve deneyimli isimler öğrencilerimizle buluşacak. Gençlerimizin hem kendilerini keşfetmelerini hem de unutulmaz bir kamp deneyimi yaşamalarını hedefliyoruz.'

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI KYGM YURTLARINDA KALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİSEL VE SOSYAL...

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI KYGM YURTLARINDA KALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİSEL VE SOSYAL BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEK İÇİN 26-30 OCAK 2026 TARİHLERİ ARASINDA DENİZLİ’DE "GİRİŞİMCİLİK VE HAYAT BECERİLERİ KAMPI" DÜZENLENECEK. TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDAN DENİZLİ’YE GELECEK 150 GENÇ, ALANINDA UZMAN İSİMLERLE BİRARAYA GELECEK.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
KYGM Kış Kampı Denizli'de Başlıyor: Girişimcilik ve Hayat Becerileri (26-30 Ocak 2026)
2
Emircan Haney'e Destek Sürüyor: 'Yılın Okçusu' Oylaması 13 Şubat 2026'ye Kadar
3
Burak Yılmaz: Galatasaray’ın Öz Güveniyle Konyaspor’a Tam Konsantrasyon
4
Adem Çağlayan: "Hayatımda hiçbir zaman bahis oynamadım"
5
Samsunspor, Kocaelispor Hazırlıklarına Başladı — 19. Haftada 19 Mayıs’ta
6
Van'da Ara Tatilde Ücretsiz Spor Fırsatları
7
Snowbike Türkiye Şampiyonası’nda Akhisar Rüzgarı — Erzurum 17-18 Ocak 2025

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları