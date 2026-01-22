Wushu ÜNİLİG Türkiye Şampiyonası Sakarya'da başladı

Wushu ÜNİLİG Türkiye Şampiyonası, SUBÜ ve Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Serdivan Spor Salonu’nda başladı; 56 üniversiteden sporcular Sanda ve Tao-lu'da yarışıyor.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 16:23
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 16:23
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen Wushu ÜNİLİG Türkiye Şampiyonası, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ve Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Serdivan Spor Salonu’nda başladı. Açılış törenine SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, TÜSF Genel Koordinatörü Prof. Dr. Taner Bozkuş, Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu temsilcileri, akademisyenler ve sporcular katıldı.

Katılımcılar ve mücadele

Türkiye genelindeki 56 farklı üniversiteden gelen kadın ve erkek sporcuların katıldığı şampiyonada müsabakalar Sanda ve Tao-lu kategorilerinde gerçekleştiriliyor. Ev sahibi Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nden 8 sporcunun yer aldığı organizasyonda sporcular dereceye girebilmek için ter döküyor.

"Sporun ve sporcunun yanındayız"

SUNBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık açılışta şunları söyledi: "Üniversiteler arası spor organizasyonları öğrencilerimizin sportif gelişimine ve üniversiteler arası etkileşime önemli katkılar sunuyor. SUBÜ olarak bu tür ulusal organizasyonlara ev sahipliği yapmayı ve sporu üniversite yaşamının ayrılmaz bir parçası haline getirmeyi önemsiyoruz. Geçtiğimiz haftalarda üniversite sporlarında üniversitemizi başarıyla temsil ederek derece elde eden 85 sporcumuzu ödüllendirdik. Sporcularımızın her zaman yanındayız" dedi.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

