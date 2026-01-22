Sivasspor, Amed Maçı Öncesi Kar Altında Çalıştı

Sivasspor, Amed maçı öncesi kar altında idman yaptı

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında 25 Ocak Pazar günü Amed Sportif Faaliyetler'i konuk edecek olan Özbelsan Sivasspor, karşılaşma hazırlıklarını yoğun kar yağışı altında sürdürdü.

Antrenmanın detayları

Yardımcı Antrenör Evren Otyakmaz yönetiminde Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından kırmızı-beyazlı ekip pas ve top koruma çalışmaları gerçekleştirdi ve antrenmanı çift kale oyunla tamamladı.

Yiğidolar, Amed maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

