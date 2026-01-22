Trabzonspor, Kasımpaşa Maçı Öncesi Hazırlıklarını Tamamladı

Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

Antrenman ve beklentiler

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 19. haftasında sahasında oynayacağı Kasımpaşa mücadelesinin hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Takım son antrenmanını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Antrenman detayları

Teknik Direktör Fatih Tekke yönetimindeki çalışma taktik ağırlıklı geçerken, sakatlık ve cezalara ilişkin gelişmeler de dikkat çekti. Mustafa Eskihellaç, sarı kart cezası nedeniyle yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek. Bu oyuncunun yerine yeni transfer Lovik'in forma giymesi bekleniyor. Saviç ve Baniya'nın tedavileri ise sürüyor.

Beklenen 11

Trabzonspor'un sahaya çıkması beklenen ilk 11'i: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Folcarelli, Oulai, Muçi, Zubkov, Olaigbe, Onuachu.

