Dybala'nın Ameliyatı: Roma Talentine 3 Ay Ara

Roma'nın yıldız futbolcusu Dybala, sakatlığı nedeniyle ameliyat olacak ve sezonu kapatması bekleniyor.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 17:37
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 17:37
Dybala'nın Ameliyatı: Roma Talentine 3 Ay Ara

Roma'da Dybala'dan Kötü Haber

İtalya'nın önde gelen futbol kulüplerinden Roma, Arjantinli yıldız futbolcu Paulo Dybala'nın sakatlığı nedeniyle ameliyat olacağı müjdesini verdi. Kulüp, Dybala'nın sol semitendinosus kasındaki sakatlığın ciddiyetini vurgulayarak, önümüzdeki günlerde operasyon geçireceğini açıkladı.

Sezonu Kapatma Tehlikesi

Yıldız futbolcunun üç ay süresince sahalardan uzak kalması ve bu sezonu kapatmasının beklendiği ifade edildi. Dybala, 16 Mart tarihinde oynanan Cagliari maçının 64. dakikasında oyuna dahil olmuş, ancak 75. dakikada sakatlanarak sahayı terketmek zorunda kalmıştı.

Bu Sezon Unutulmaz Performans

Roma formasıyla bu sezon toplam 36 maça çıkan Dybala, 8 gol ve 4 asistlik etkileyici bir performansa imza atmıştı. Dybala’nın eksikliği Roma'nın kalan maçlarında hissedilecek.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!

Asgari Ücret ve Emekli Maaşlarına 23 Mart Düzenlemesi Bekleniyor

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Artistik Cimnastik Dünya Kupası Türkiye'de Başladı
2
Kadınlar Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final Heyecanı Başladı
3
Dybala'nın Ameliyatı: Roma Talentine 3 Ay Ara
4
Adanaspor'dan Maaş Ödemeleriyle İlgili Açıklama
5
Eskişehir'de Okul Sporları Eskrim Türkiye Şampiyonası Başladı
6
La Laguna Tenerife, Aliağa Petkimspor'u 85-80 Yenerek K Grubu'nda Galip Geldi
7
Dünya Şampiyonu Busenaz Sürmeneli, Trabzon'u Gururlandırdı

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek

Asgari Ücret ve Emekli Maaşlarına 23 Mart Düzenlemesi Bekleniyor

Akbank'tan KOBİ'lere Ramazan Kredisi: 3 Ay Ödemesiz Fırsat!

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

Gençlere Büyük Destek: Tarımda Yeni Fırsatlar

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!