Dybala'nın Ameliyatı: Roma Talentine 3 Ay Ara

Roma'da Dybala'dan Kötü Haber

İtalya'nın önde gelen futbol kulüplerinden Roma, Arjantinli yıldız futbolcu Paulo Dybala'nın sakatlığı nedeniyle ameliyat olacağı müjdesini verdi. Kulüp, Dybala'nın sol semitendinosus kasındaki sakatlığın ciddiyetini vurgulayarak, önümüzdeki günlerde operasyon geçireceğini açıkladı.

Sezonu Kapatma Tehlikesi

Yıldız futbolcunun üç ay süresince sahalardan uzak kalması ve bu sezonu kapatmasının beklendiği ifade edildi. Dybala, 16 Mart tarihinde oynanan Cagliari maçının 64. dakikasında oyuna dahil olmuş, ancak 75. dakikada sakatlanarak sahayı terketmek zorunda kalmıştı.

Bu Sezon Unutulmaz Performans

Roma formasıyla bu sezon toplam 36 maça çıkan Dybala, 8 gol ve 4 asistlik etkileyici bir performansa imza atmıştı. Dybala’nın eksikliği Roma'nın kalan maçlarında hissedilecek.