EAFF 2025: İngiltere, Jamia Oakey'in Golüyle İtalya'yı 1-0 Yendi
Maç Özeti
Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) 2025 Ampute Futbol Uluslar A Ligi'nde oynanan karşılaşmada İngiltere, İtalya'yı 1-0 mağlup etti.
Yavuz Selim Stadı'ndaki müsabakada galibiyeti getiren tek golü Jamia Oakey kaydetti.
Skor: İngiltere 1 - İtalya 0
Ligde yarın İtalya-Polonya ve Türkiye-İngiltere maçları oynanacak.
