EAFF 2025: İngiltere, Jamia Oakey'in Golüyle İtalya'yı 1-0 Yendi

EAFF 2025 Ampute Futbol Uluslar A Ligi'nde İngiltere, Jamia Oakey'in golüyle İtalya'yı 1-0 mağlup etti; yarın İtalya-Polonya ve Türkiye-İngiltere maçları oynanacak.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 18:21
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 19:01
Maç Özeti

Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) 2025 Ampute Futbol Uluslar A Ligi'nde oynanan karşılaşmada İngiltere, İtalya'yı 1-0 mağlup etti.

Yavuz Selim Stadı'ndaki müsabakada galibiyeti getiren tek golü Jamia Oakey kaydetti.

Skor: İngiltere 1 - İtalya 0

Ligde yarın İtalya-Polonya ve Türkiye-İngiltere maçları oynanacak.

Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) 2025 Ampute Futbol Uluslar A Ligi'nde İngiltere, İtalya ile Yavuz Selim Stadı'nda karşı karşıya geldi.

