Ebrar Keskin, Çekya'da Altın Madalya Kazandı

Milli Para Atlet Ebrar Keskin, Çekya'da Zaferle Döndü

Milli para atlet Ebrar Keskin, Çekya'da devam eden Dünya Para Atletizm Grand Prix yarışmasının 9. ve son ayağında gülle atmada altın madalya kazandı. Bu başarı, Türk sporunu bir kez daha gururlandırdı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çekya'nın Olomouc kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Ebrar, 12.78 metrelik atışıyla tüm dikkatleri üzerine çekti ve altın madalyanın sahibi oldu.

Turnuvada Ebrar'ın yanı sıra Aysel Önder, Esra Bayrak, Fatma Damla Altın ve Reyhan Taşdelen de kendi branşlarında madalya mücadelesi verecek. Bu sporcularımızın da başarılı performanslarının desteklenmesi, Türk sporunun yükselişini sürdürecektir.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, Ebrar Keskin'i ve antrenörlerini bu büyük başarısından dolayı tebrik etti. Bu zaferin, Türkiye'nin uluslararası platformda daha çok ses getirmesi adına önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Milli para atlet Ebrar Keskin, Çekya'da devam eden Dünya Para Atletizm Grand Prix yarışmasının 9. ve son ayağında gülle atma branşında altın madalya kazandı. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çekya'nın Olomouc kentinde düzenlenen organizasyonda ay-yıldızlı sporculardan Ebrar Keskin, 12.78 metrelik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

Milli para atlet Ebrar Keskin, Çekya'da devam eden Dünya Para Atletizm Grand Prix yarışmasının 9. ve son ayağında gülle atma branşında altın madalya kazandı. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çekya'nın Olomouc kentinde düzenlenen organizasyonda ay-yıldızlı sporculardan Ebrar Keskin, 12.78 metrelik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.