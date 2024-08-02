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Ecem Güzel'in Paris 2024 Olimpiyatları'ndaki Yelken Mücadelesi

Ecem Güzel, Paris 2024 Olimpiyatları'nda ILCA 6 kategorisinde 19'uncu sırada yer aldı.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 18:06
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 18:06
Ecem Güzel'in Paris 2024 Olimpiyatları'ndaki Yelken Mücadelesi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Yelken Parkuru

2024 Paris Olimpiyatları'nın yelken branşı ILCA 6 kategorisinde milli sporcu Ecem Güzel, ikinci günü 43 sporcu arasında 19'uncu sırada tamamladı.

Yarışların Detayı

Oyunlar, Marsilya Marina’da devam ederken, Ecem Güzel ikinci yarışını 22'nci, üçüncü yarışını ise 24'üncü sırada bitirdi. Dördüncü yarış ise kötü hava koşulları nedeniyle yarına ertelendi.

Sonuç ve Gelecek Yarışlar

Güzel, genel klasmanda elde ettiği 19'uncu sırayla dikkat çekti. Yarın, sporcu toplamda üç yarış daha yaparak madalya şansını artırmayı hedefliyor. ILCA 6 kategorisinde 10 yarış sonunda ilk 10'da yer alan sporcular madalya mücadelesine katılmaya hak kazanacak.

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