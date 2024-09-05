Ecem Taşın Çavdar, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Bronz Madalya Kazandı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türk Başarısı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda, judoda kadınlar 48 kilo J1 kategorisinde milli sporcumuz Ecem Taşın Çavdar, bronz madalya elde etti.

Müsabakalar Champ-de-Mars Arena'da Gerçekleştirildi

Judodaki mücadeleler, ünlü Champ-de-Mars Arena'da yapıldı. Ecem, üçüncülük maçında Yunan sporcu Emmanouela Masaurou ile karşı karşıya geldi.

Bronz Madalya için Zorlu Mücadele

Ecem, rakibini mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu ve böylece Rio 2016'da kazandığı aynı madalya başarısını Paris 2024'te de tekrarlamış oldu.