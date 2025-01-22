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Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Levallois Paris Saint Cloud'u 3-0 Geçti

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Levallois Paris Saint Cloud'u set vermeden yendi.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 18:27
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 18:27
Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Levallois Paris Saint Cloud'u 3-0 Geçti

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Fırtına Gibi!

Voleybol dünyasında önemli bir başarıya imza atan Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun altıncı ve son haftasında Fransa temsilcisi Levallois Paris Saint Cloud'u 3-0 yenerek galibiyet serisini sürdürdü.

Bu zafer, Eczacıbaşı Dynavit'in grup aşamalarında gösterdiği etkileyici performansın bir parçası olarak kaydedildi. Takım, güçlü oyununu bu maçta da sergileyerek rakibini zor durumda bıraktı ve set vermeden maçı tamamladı.

Sonuçlar ve Önemi

Bu sonuçla, Eczacıbaşı Dynavit, turnuvada bir adım daha ileriye gitme yolunda kendine sağlam bir zemin hazırladı. Takımın bu tür önemli galibiyetleri, uluslararası arenada Türk voleybolunu temsil etme adına büyük bir anlam taşıyor.

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