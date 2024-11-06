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Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Tent Obrenovac'ı Mağlup Etti

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Tent Obrenovac'ı 3-0'la geçti.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 18:31
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 18:44
Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Tent Obrenovac'ı Mağlup Etti

Eczacıbaşı Dynavit'in Başarılı Maçı

CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda yer alan Eczacıbaşı Dynavit, Sırbistan'ı temsil eden Tent Obrenovac ile karşılaştı.

Maç Sonucu

B grubundaki bu ilk maçında, Eczacıbaşı Dynavit, rakibini net bir skorla 3-0 mağlup etmeyi başardı.

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi B grubunun ilk haftasında Eczacıbaşı Dynavit ile Tent, Burhan Felek...

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi B grubunun ilk haftasında Eczacıbaşı Dynavit ile Tent, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Eczacıbaşı Dynavit oyuncusu Naz Aydemir Akyol (11) ile Tent oyuncusu Mina Mijatovic (13) mücadele etti.

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi B grubunun ilk haftasında Eczacıbaşı Dynavit ile Tent, Burhan Felek...

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi B grubunun ilk haftasında Eczacıbaşı Dynavit ile Tent, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Eczacıbaşı Dynavit oyuncusu Naz Aydemir Akyol (11) ile Tent oyuncusu Mina Mijatovic (13) mücadele etti.

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