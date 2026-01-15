Eczacıbaşı Dynavit, Olympiakos'u 3-0 Yendi — Şampiyonlar Ligi

Eczacıbaşı Dynavit, C Grubu 4. maçında Olympiakos'u 25-18, 25-15 ve 25-19 ile 3-0 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 15.01.2026 22:55
Güncelleme Tarihi: 15.01.2026 22:55
Maç Özeti

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. maçında evinde Yunan ekibi Olympiakos’u etkili bir performansla mağlup etti. Karşılaşma üç set sonunda 3-0 sona erdi; setler 25-18, 25-15 ve 25-19 olarak tamamlandı.

Detaylar

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Eldar Zulfugarov, Wojciech Maroszek

Süre: 75 dakika (24, 22, 29)

Kadro

Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak, Jack-Kısal, Elif, Ebrar, Rettke, Stysiak, Simge (L), Maglio, Smrek

Olympiakos Piraeus: Stevanovic, Di Iulio, Carcaces, Terzoglou, Kubura, Abderrahim, Artakianou (L), Sampati (L), Oikonomidou, Coneo, Dimitriou

ECZACIBAŞI DYNAVİT, CEV ZEREN GROUP ŞAMPİYONLAR LİGİ C GRUBU 4. MAÇINDA, EVİNDE YUNAN EKİBİ OLYMPİAKOS'U 25-18, 25-15 VE 25-19’LUK SKORLARLA 3-0 MAĞLUP ETTİ.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

