Yalçın Koşukavak: Deneyimi Az Oyuncularla Beşiktaş Karşısı Zordu

Maç sonucu

Ankara Keçiörengücü, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş’a 3-0 mağlup oldu.

Koşukavak'ın değerlendirmesi

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi:

"Alt lig ve kulüp politikası oyuncu çıkartmak olan bir takımız. Bu seviyelerde deneyimi az olan oyuncularla oynamak zordu. Takımım iyi savundu, kompakt durdu. Bir kenar ortada golü buldu Beşiktaş. 45. dakikaya kadar iyi savunduğumuzu düşünüyorum. Bu oyuncuları savunmak kolay değil. Kaliteli oyuncular var. Biz daha az süre alan oyuncularla oynadık. Biz hem kulübümüz hem ülke futbolu adına oyuncu kazanmak istiyoruz."

Koşukavak, ayrıca Beşiktaş’ı tebrik etti ve takımın zor bir dönemden geçtiğini belirterek, "Restorasyon geçiriyorlar. Zor bir zaman geçiriyorlar. Sergen hocamın başarılı olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

