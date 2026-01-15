Sergen Yalçın: Beşiktaş'a Önümüzdeki Hafta 2-3 Transfer

Sergen Yalçın, Ziraat Türkiye Kupası galibiyetinin ardından transferde final aşamasına geldiklerini ve önümüzdeki hafta 2-3 oyuncu katabileceklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 15.01.2026 23:53
Güncelleme Tarihi: 15.01.2026 23:53
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında Beşiktaş, sahasında Ankara Keçiörengücü'nü 3-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Sergen Yalçın değerlendirmelerde bulundu.

"İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Bugün oynanan oyun performans ve skor kabul edilebilir seviyede, memnunuz. Kupada devam etmek istiyoruz. Bizim için değerli Türkiye Kupası. İnşallah devamında iyi bir yerlere gelebiliriz"

Transferde son aşama

Yalçın, transfer çalışmalarıyla ilgili olarak final görüşmelerinde olduklarını ifade etti: "Bir tek Paulista ailevi nedenlerden dolayı ayrılmak istedi. Onun haricindeki oyuncular planlamamızda yoktu. Daha belki 1-2 oyuncu ayrılacak. Rafa Silva’nın durumu var, o da ayrılabilir. Bunların yerini doldurmak için çalışıyoruz. 2-3 aydır Serkan ile beraber Avrupa’da oyuncu izliyoruz. Görüştüğümüz oyuncular var. Final bölümüne geldiğimiz oyuncular var. Devre arasında transfer yapmak kolay değil. Biz takıma direkt katkı yapacak oyuncu arıyoruz. Bu hem ekonomik hem oyuncu kalitesi açısından kolay değil. Önümüzdeki hafta 2-3 oyuncuyu kadromuza katabiliriz. Ama iş netleşmeden transfer oldu diyemiyoruz"

Necip ve Mert kararı

53 yaşındaki teknik adam, kadro dışı kararlarının kendisine ait olduğunu vurgulayarak, "Svensson, Jurasek gelecek planlamamızda yoktu. Paulista ile sezon sonu ayrılmayı planlıyorduk ama ailevi nedenlerden dolayı ayrılmak zorunda kaldı. Necip ve Mert konusunda ayrılmak zorundaydık. Camiamıza hizmet etmiş oyuncular, orada algı yanlış oldu. Biz Necip’e bazı şeyler sorduk. Onun kontrolüne bıraktık. O da ben oynamak istiyorum demiş. Ama biz kadro planlamamızda düşünmüyoruz. Biz de yıllarca futbol oynadık. Gün gelir futbolu bırakmak zorunda kalırsın. Necip’in de artık başka pozisyonda olması gerekiyor. Necip kulübe hizmet etmiş ama artık işin karşı tarafına geçmek zorunda. Necip’in basına yaptığı açıklamalar beni üzdü. Tek taraflı konuşması, hocayı aradım ulaşamadım demesi. Bir karar verilmiş ve uygulamaya konulmuş. Biz bir planlama yapıyoruz ve kararı oyunculara bıraktık. İsterseniz burada jübile yapabilirsiniz, ister başka bir kulübe gidebilirsiniz dedik. Bunda bir art niyet yok"

Gelecek sezon planlaması

Yalçın, önümüzdeki sezonun transferleri için uzun süredir titiz bir çalışma yürüttüklerini belirtti: "3-4 aydır 100 tane oyucu izlemişizdir. Biz katkı sağlayacak oyuncu istiyoruz. Laf olsun diye transfer yapmak istemiyoruz. Kulüplerin gönderdiği oyuncuları değil, kendi istediğimiz oyuncuları almak istiyoruz. Artık final bölümünde geldik. Yüzde 95’e 5’tir bu ihtimal. 5 de önemlidir. Şu oyuncu gelecek diye cümle kuramam. Yönetim de transferle ilgili uğraşıyor. Doğru iş yapmaya çalışıyoruz. İnşallah yapabiliriz. Bundan sonrasını hep beraber göreceğiz"

