Beşiktaş 3-0 Ankara Keçiörengücü | Ziraat Türkiye Kupası

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. haftasında Ankara Keçiörengücü'nü 3-0 mağlup etti; golleri Tammy Abraham, El Bilal Toure ve Kartal Kayra Yılmaz kaydetti.

Yayın Tarihi: 15.01.2026 22:43
Güncelleme Tarihi: 15.01.2026 22:57
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında Beşiktaş, evinde karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'nü 3-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

15. dakikada Tammy Abraham'ın golüyle Beşiktaş 1-0 öne geçti.

İkinci yarı

55. dakikada sağ taraftan Taylan’ın ortasında kale önünde kafayla vuruşunu yapan El Bilal Toure meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0

65. dakikada sağ taraftan Taylan’ın pasında Cerny, ceza sahası dışı sağ çaprazından şutunu çekti ancak kaleci Emre meşin yuvarlağı kontrol etti.

72. dakikada Fernandes’in ara pasında topla buluşan İbrahim Akdağ’ın ceza yayı önünden sert şutunda kaleci Ersin meşin yuvarlağı kornere çeldi.

74. dakikada Orkun’un ara pasında Jota ceza sahası sol tarafından çizgiye inip pasını kale önündeki Cerny’ye aktardı. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda kaleci Emre meşin yuvarlağı ayağıyla kurtardı.

87. dakikada Salih’in sol taraftan uzak direğe ortasında Kartal Kayra, voleyle meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-0

Stat ve Hakemler

Stat: Tüpraş

Hakemler: Buğra Taşkınsoy, Murat Altan, Ali Alp

Kadrolar

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Tiago Djalo, Felix Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Demir Ege Tıknaz (Salih Uçan dk. 78), Kartal Kayra Yılmaz, Milot Rashica (Jota Silva dk. 66), Vaclav Cerny (Cengiz Ünder dk. 78), El Bilal Toure (Ahmet Sami Bircan dk. 84), Tammy Abraham (Orkun Kökçü dk. 67)

Yedekler: Emre Bilgin, Gökhan Sazdağı, Devrim Şahin, Emirhan Topçu, Ali Pağda

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Hakan Bilgiç (Hüseyin Bulut dk. 67), Wellington, Oğuzcan Çalışkan, Süleyman Luş, Erkam Develi (İbrahim Akdağ dk. 67), İshak Karaoğul (Alper Duman dk. 85), Tahsin Özler (Odise Roshi dk. 67), Halil Can Ayan, Junior Fernandes (Okwuchukwu Ezeh dk. 81), Ousmane Diaby

Yedekler: Aykut Özer, Abdullah Çelik, Ali Dere, Mexer, Mame Diouf

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Özet

Goller: Tammy Abraham (dk. 15), El Bilal Toure (dk. 55), Kartal Kayra Yılmaz (dk. 87) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Erkam Develi, Odise Roshi (Ankara Keçiörengücü)

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

Beşiktaş 3-0 Ankara Keçiörengücü | Ziraat Türkiye Kupası

