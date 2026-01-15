Beşiktaş kupada 2'de 2 yaptı: Ankara Keçiörengücü'ne 3-0 galibiyet

Beşiktaş kupada 2'de 2 yaptı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında Ankara Keçiörengücü'nü Tüpraş Stadyumu'nda 3-0 mağlup ederek kupada yoluna 2'de 2 ile devam etti.

Maç özeti

Siyah-beyazlılar, grubun ilk maçında ezeli rakibi Fenerbahçe'ye deplasmanda 2-1 galip gelmişti. Tüpraş Stadyumu'ndaki bu karşılaşmada Beşiktaş etkili bir oyun sergileyerek sahadan farklı bir sonuçla ayrıldı.

Abraham 13. golünü attı

Karşılaşmanın ilk golünü kaydeden Tammy Abraham, Beşiktaş formasıyla gol sayısını 13'e çıkardı. 28 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'de 17 karşılaşmada 7, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi elemelerinde 5, Türkiye Kupası'nda da 1 kez gol sevinci yaşadı. İngiliz futbolcunun ayrıca 3 de asisti bulunuyor.

El Bilal Toure ayağının tozuyla fileleri sarstı

El Bilal Toure, Afrika Uluslar Kupası'nda Mali adına mücadele ettikten sonra İstanbul'a döndü ve takımla 3 gün önce çalışmalara başladı. 24 yaşındaki Malili oyuncu, ayağının tozuyla Ankara Keçiörengücü maçında gol sevinci yaşadı. Toure, Süper Lig'de 12 karşılaşmada 4 gol ve 5 asiste imza atmıştı.

Kartal Kayra Yılmaz, A takımda ilk golünü attı

Beşiktaş alt yaş kategorilerinde de forma giyen Kartal Kayra Yılmaz, A takım formasıyla ilk kez gol atma mutluluğunu yaşadı. 6 farklı sezonda tüm kulvarlarda toplam 29 kez formayı sırtına geçiren Kartal, bu maçla ilk kez ağları havalandırdı.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI C GRUBU 2. HAFTA KARŞILAŞMASINDA SAHASINDA ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ’NÜ 3-0 MAĞLUP EDEN BEŞİKTAŞ, KUPADA YOLUNA 2’DE 2 İLE DEVAM ETTİ. SİYAH-BEYAZLILAR, GRUBUNUN İLK MAÇINDA FENERBAHÇE DEPLASMANINDAN 2-1 GALİP AYRILMIŞTI.