Beşiktaş kupada 2'de 2 yaptı: Ankara Keçiörengücü'ne 3-0 galibiyet

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Ankara Keçiörengücü'nü 3-0 yenip kupada 2'de 2 yaptı; Abraham, El Bilal Toure ve Kayra Yılmaz gol buldu.

Yayın Tarihi: 15.01.2026 22:55
Güncelleme Tarihi: 15.01.2026 22:55
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında Ankara Keçiörengücü'nü Tüpraş Stadyumu'nda 3-0 mağlup ederek kupada yoluna 2'de 2 ile devam etti.

Maç özeti

Siyah-beyazlılar, grubun ilk maçında ezeli rakibi Fenerbahçe'ye deplasmanda 2-1 galip gelmişti. Tüpraş Stadyumu'ndaki bu karşılaşmada Beşiktaş etkili bir oyun sergileyerek sahadan farklı bir sonuçla ayrıldı.

Abraham 13. golünü attı

Karşılaşmanın ilk golünü kaydeden Tammy Abraham, Beşiktaş formasıyla gol sayısını 13'e çıkardı. 28 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'de 17 karşılaşmada 7, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi elemelerinde 5, Türkiye Kupası'nda da 1 kez gol sevinci yaşadı. İngiliz futbolcunun ayrıca 3 de asisti bulunuyor.

El Bilal Toure ayağının tozuyla fileleri sarstı

El Bilal Toure, Afrika Uluslar Kupası'nda Mali adına mücadele ettikten sonra İstanbul'a döndü ve takımla 3 gün önce çalışmalara başladı. 24 yaşındaki Malili oyuncu, ayağının tozuyla Ankara Keçiörengücü maçında gol sevinci yaşadı. Toure, Süper Lig'de 12 karşılaşmada 4 gol ve 5 asiste imza atmıştı.

Kartal Kayra Yılmaz, A takımda ilk golünü attı

Beşiktaş alt yaş kategorilerinde de forma giyen Kartal Kayra Yılmaz, A takım formasıyla ilk kez gol atma mutluluğunu yaşadı. 6 farklı sezonda tüm kulvarlarda toplam 29 kez formayı sırtına geçiren Kartal, bu maçla ilk kez ağları havalandırdı.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

