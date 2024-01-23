Eder Militao'dan Real Madrid kararı

İspanyol Real Madrid, Eder Militao'nun sözleşmesini uzattı. Eflatun-beyazlı yönetim 26 yaşındaki Brezilyalı savunmacının sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattığını açıkladı.

Konuyla ilgili kulüp yönetimi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Real Madrid CF, kulüp ile bağlantısı devam eden oyuncularımızdan Eder Militao ile yapılan sözleşmeyi 30 Haziran 2028'e kadar uzatmayı kabul etti."





2019'da Real Madrid'e transferi gerçekleştirilen Militao, bugüne kadar biri Şampiyonlar Ligi, biri Dünya Kulüpler Kupası, biri Avrupa Süper Kupası, iki La Liga, biri Copa del Rey ve üçü İspanya Süper Kupası olmak kaydıyla dokuz kupa kazandı. Brezilyalı futbolcu, Real Madrid forması ile 143 maça çıktı ve 11 gol attı.