Ederson: 'Fenerbahçe'yi Zirveye Taşıyacağız'

Ederson, Manchester City'den 3+1 yıllığına Fenerbahçe'ye transfer oldu; imza töreninde şampiyonluk sözü verip taraftarlardan destek istedi.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 16:46
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 16:46
Fenerbahçe'nin İngiltere'nin Manchester City ekibinden 3+1 yıllığına kadrosuna kattığı Brezilyalı kaleci Ederson, sarı-lacivertli takıma umutlu ve iddialı mesajlar verdi.

İmza töreninde duygular ve hedefler

Chobani Stadı'nda düzenlenen imza töreninde açıklamada bulunan 32 yaşındaki kaleci, "Öncelikle çok ama çok mutlu olduğumu söylemeliyim. Benim için yeni ve önemli bir meydan okuma olacak. Kulübüm ve kendim için güzel şeyler yaşayacağımıza inanıyorum. Burada olduğum her anın tadını çıkaracağım. Gerçekten burada olduğum için çok mutluyum. Amacım şampiyonluklar kazanıp, takımıma katkı sağlamak olacak." ifadelerini kullandı.

Kendisine sunulan projenin çok etkileyici olduğunu vurgulayan Ederson, şunları kaydetti:

"Burada çok önemli, çok büyük oyuncular var. Aynı zamanda uzun zamandır tanıdığım arkadaşlarım var. Hem onlarla buluşmak hem de beraber sahada mücadele etmek için sabırsızlanıyorum. Hep beraber çok çalışıp bu kulübü zirveye ulaştıracağız. Taraftarlarımıza mesajım, hep bizlerle olsunlar, bizlere her zaman destek olsunlar. Onların desteğiyle iyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum. Ben de takım arkadaşlarım ile birlikte çok çalışıp onların desteğine en iyi şekilde karşılık vereceğim ve kulübümüzü şampiyonluğa taşıyacağız."

Yönetimden değerlendirme

Futbol direktörü Devin Özek ise "Çok mutluyuz. Ederson benim için dünyada en iyi 5 kaleciden biri. Tüm dünyada gündem olan bir transfer. İnşallah beraber başarılı olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

