Edirne'de 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası Final Günleri Başladı

Edirne'de Avrupa Kürek Şampiyonası Heyecanı

Edirne, Meriç Nehri kıyısında bu yıl 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor. Şampiyonanın son gününde yarışlar başladı ve Türk Milli Takımı, 12 farklı kategoride mücadele edecek. Toplamda 35 sporcu, final gününde yarı final ve final müsabakalarına katılma hakkı elde etti.

Türk Milli Takımı'nın Rekor Katılımı

Kürek Milli Takımı, şampiyonaya rekor sayıda sporcu ile katılıyor. Milliler, aldıkları başarılar ve gösterdikleri performans ile göz dolduruyor. Bugün gerçekleştirilecek olan son yarışlar, madalya töreni ve ardından kapanış seremonisi ile sona erecek. Önemli Not: Spor severler, final heyecanını kaçırmamak için organizasyon alanında yerlerini almalılar.

Edirne'de Meriç Nehri'nde oluşturulan parkurda düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nda son gün yarışları başladı. Organizasyonun son gününde sporcular yarı final ve final müsabakalarında mücadele veriyor.

Edirne'de Meriç Nehri'nde oluşturulan parkurda düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nda son gün yarışları başladı. Organizasyonun son gününde sporcular yarı final ve final müsabakalarında mücadele veriyor.

Edirne'de Meriç Nehri'nde oluşturulan parkurda düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nda son gün yarışları başladı. Organizasyonun son gününde sporcular yarı final ve final müsabakalarında mücadele veriyor.

Edirne'de Meriç Nehri'nde oluşturulan parkurda düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nda son gün yarışları başladı. Organizasyonun son gününde sporcular yarı final ve final müsabakalarında mücadele veriyor.

Edirne'de Meriç Nehri'nde oluşturulan parkurda düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nda son gün yarışları başladı. Organizasyonun son gününde sporcular yarı final ve final müsabakalarında mücadele veriyor.

Edirne'de Meriç Nehri'nde oluşturulan parkurda düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nda son gün yarışları başladı. Organizasyonun son gününde sporcular yarı final ve final müsabakalarında mücadele veriyor.

Edirne'de Meriç Nehri'nde oluşturulan parkurda düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nda son gün yarışları başladı. Organizasyonun son gününde sporcular yarı final ve final müsabakalarında mücadele veriyor.

Edirne'de Meriç Nehri'nde oluşturulan parkurda düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nda son gün yarışları başladı. Organizasyonun son gününde sporcular yarı final ve final müsabakalarında mücadele veriyor.

Edirne'de Meriç Nehri'nde oluşturulan parkurda düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nda son gün yarışları başladı. Organizasyonun son gününde sporcular yarı final ve final müsabakalarında mücadele veriyor.

Edirne'de Meriç Nehri'nde oluşturulan parkurda düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nda son gün yarışları başladı. Organizasyonun son gününde sporcular yarı final ve final müsabakalarında mücadele veriyor.

Edirne'de Meriç Nehri'nde oluşturulan parkurda düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nda son gün yarışları başladı.

Edirne'de Meriç Nehri'nde oluşturulan parkurda düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nda son gün yarışları başladı.

Edirne'de Meriç Nehri'nde oluşturulan parkurda düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nda son gün yarışları başladı.

Edirne'de Meriç Nehri'nde oluşturulan parkurda düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nda son gün yarışları başladı.

Edirne'de Meriç Nehri'nde oluşturulan parkurda düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nda son gün yarışları başladı.

Edirne'de Meriç Nehri'nde oluşturulan parkurda düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nda son gün yarışları başladı.

Edirne'de Meriç Nehri'nde oluşturulan parkurda düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nda son gün yarışları başladı.

Edirne'de Meriç Nehri'nde oluşturulan parkurda düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nda son gün yarışları başladı.

Edirne'de Meriç Nehri'nde oluşturulan parkurda düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nda son gün yarışları başladı.

Edirne'de Meriç Nehri'nde oluşturulan parkurda düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nda son gün yarışları başladı.

Edirne'de Meriç Nehri'nde oluşturulan parkurda düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nda son gün yarışları başladı.

Edirne'de Meriç Nehri'nde oluşturulan parkurda düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nda son gün yarışları başladı.

Edirne'de Meriç Nehri'nde oluşturulan parkurda düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nda son gün yarışları başladı.

Edirne'de Meriç Nehri'nde oluşturulan parkurda düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nda son gün yarışları başladı. Yarı final ve final müsabakalarında mücadele verecek sporcular sıralarını bekledi.

Edirne'de Meriç Nehri'nde oluşturulan parkurda düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nda son gün yarışları başladı. Yarı final ve final müsabakalarında mücadele verecek sporcular sıralarını bekledi.

Edirne'de Meriç Nehri'nde oluşturulan parkurda düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nda son gün yarışları başladı. Yarı final ve final müsabakalarında mücadele verecek sporcular sıralarını bekledi.

Edirne'de Meriç Nehri'nde oluşturulan parkurda düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nda son gün yarışları başladı. Yarı final ve final müsabakalarında mücadele verecek sporcular sıralarını bekledi.

Edirne'de Meriç Nehri'nde oluşturulan parkurda düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nda son gün yarışları başladı. Yarı final ve final müsabakalarında mücadele verecek sporcular sıralarını bekledi.

Edirne'de Meriç Nehri'nde oluşturulan parkurda düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nda son gün yarışları başladı. Yarı final ve final müsabakalarında mücadele verecek sporcular sıralarını bekledi.

Edirne'de Meriç Nehri'nde oluşturulan parkurda düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nda son gün yarışları başladı. Yarı final ve final müsabakalarında mücadele verecek sporcular sıralarını bekledi.