Edirne'de Avrupa 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası Açıldı

Avrupa 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası, Edirne'de Start Aldı

Avrupa 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası, Edirne'de düzenlenen ş grand açılış seremonisi ile başladı. Törende Edirne Valisi Yunus Sezer, yaptığı konuşmada, kürek sporunun bu denli önemli bir organizasyonunun Edirne'de gerçekleşmesinin mutluluğunu paylaştı.

Şehir ve Medeniyetler

Vali Sezer, Edirne’nin tarihi ve kültürel zenginliklerine dikkat çekerek, "Edirne, Osmanlı İmparatorluğu’na 93 yıl boyunca başkentlik yapmış, Roma ve Bizans gibi medeniyetlerin eserlerine ev sahipliği yapan önemli bir şehir. Burası, köprüler ve nehirlerle dolu bir bölge, dostlukların inşası için köprüler yapmakta bir maksattır," dedi.

Teşekkürler ve Başarı Dilekleri

Edirne Valisi, Meriç Nehri'nin kürek parkuru olarak belirlenmesine destek veren Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, organizasyonda emeği geçen Türkiye Kürek Federasyonu ve TED Edirne Kürek Kulübüne teşekkür ederek, tüm sporculara başarılar diledi.

Önemli Katılımcılar ve Başlangıç

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk de bu prestijli organizasyona ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını belirtti. Avrupa Kürek Başkanı Annamarie Phelps, Avrupa’nın dört bir yanından gelen sporculara yönelik güzel anılar biriktirecekleri bir organizasyonun gerçekleşmesinde katkı sağlayan herkese teşekkür etti. Phelps, ardından etkinliği resmi olarak başlattı.

Yarışlar Başlıyor

Yarışlar, yarın sabah başlayacak ve iki gün boyunca devam edecek.

Avrupa Kürek Başkanı Annamarie Phelps, Meriç Nehri kenarındaki tören alanında yapılan seremonide, Avrupa'nın pek çok ülkesinden sporcuların yer aldığı organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Avrupa Kürek Başkanı Annamarie Phelps, Meriç Nehri kenarındaki tören alanında yapılan seremonide, Avrupa'nın pek çok ülkesinden sporcuların yer aldığı organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Avrupa Kürek Başkanı Annamarie Phelps, Meriç Nehri kenarındaki tören alanında yapılan seremonide, Avrupa'nın pek çok ülkesinden sporcuların yer aldığı organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Avrupa Kürek Başkanı Annamarie Phelps, Meriç Nehri kenarındaki tören alanında yapılan seremonide, Avrupa'nın pek çok ülkesinden sporcuların yer aldığı organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Avrupa Kürek Başkanı Annamarie Phelps, Meriç Nehri kenarındaki tören alanında yapılan seremonide, Avrupa'nın pek çok ülkesinden sporcuların yer aldığı organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Avrupa Kürek Başkanı Annamarie Phelps, Meriç Nehri kenarındaki tören alanında yapılan seremonide, Avrupa'nın pek çok ülkesinden sporcuların yer aldığı organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Avrupa Kürek Başkanı Annamarie Phelps, Meriç Nehri kenarındaki tören alanında yapılan seremonide, Avrupa'nın pek çok ülkesinden sporcuların yer aldığı organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Avrupa Kürek Başkanı Annamarie Phelps, Meriç Nehri kenarındaki tören alanında yapılan seremonide, Avrupa'nın pek çok ülkesinden sporcuların yer aldığı organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Avrupa Kürek Başkanı Annamarie Phelps, Meriç Nehri kenarındaki tören alanında yapılan seremonide, Avrupa'nın pek çok ülkesinden sporcuların yer aldığı organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Avrupa Kürek Başkanı Annamarie Phelps, Meriç Nehri kenarındaki tören alanında yapılan seremonide, Avrupa'nın pek çok ülkesinden sporcuların yer aldığı organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Avrupa Kürek Başkanı Annamarie Phelps, Meriç Nehri kenarındaki tören alanında yapılan seremonide, Avrupa'nın pek çok ülkesinden sporcuların yer aldığı organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.