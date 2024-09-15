Edirne'de Balkan Kürek Şampiyonası Son Gün Yarışları Başladı

Edirne'de Balkan Kürek Şampiyonası

Edirne'de bulunan Meriç Nehri üzerinde hazırlanan doğal parkurda, Balkan Kürek Şampiyonası'nın son gün yarışları heyecanla başladı. Bu yılki şampiyonada, 8 ülkeden toplamda 300 sporcu yer alıyor.

Bugünün Yarış Programı

Şampiyonanın son gününde farklı kategorilerde çeşitli yarışmalar düzenleniyor. Bu yarışmalar arasında:

Yıldız Erkekler Dört Tek

Yıldız Kadınlar Dört Çifte

Genç Kadınlar Sekiz Tek

Yıldız Erkekler İki Tek

Genç Erkekler Dört Çifte

Genç Kadınlar İki Tek

Genç Kadınlar Tek Çifte

Genç Kadınlar İki Çifte

Yıldız Erkekler Dört Çifte

Genç Erkekler Sekiz Tek

Türkiye Kürek Milli Takımı ise, bu önemli etkinlikte 11 ekip ile madalya mücadelesine devam ediyor. Sporseverlerin gözü, Türkiye'nin başarılarına odaklandı.

Edirne'de Meriç Nehri'nde oluşturulan doğal parkurda gerçekleştirilen Balkan Kürek Şampiyonası'nın son gün yarışları başladı.

Edirne'de Meriç Nehri'nde oluşturulan doğal parkurda gerçekleştirilen Balkan Kürek Şampiyonası'nın son gün yarışları başladı.

Edirne'de Meriç Nehri'nde oluşturulan doğal parkurda gerçekleştirilen Balkan Kürek Şampiyonası'nın son gün yarışları başladı.

Edirne'de Meriç Nehri'nde oluşturulan doğal parkurda gerçekleştirilen Balkan Kürek Şampiyonası'nın son gün yarışları başladı.

Edirne'de Meriç Nehri'nde oluşturulan doğal parkurda gerçekleştirilen Balkan Kürek Şampiyonası'nın son gün yarışları başladı.

Edirne'de Meriç Nehri'nde oluşturulan doğal parkurda gerçekleştirilen Balkan Kürek Şampiyonası'nın son gün yarışları başladı.

Edirne'de Meriç Nehri'nde oluşturulan doğal parkurda gerçekleştirilen Balkan Kürek Şampiyonası'nın son gün yarışları başladı.