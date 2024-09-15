Edirne'de Balkan Kürek Şampiyonası Son Gün Yarışları Başladı

Edirne'deki Balkan Kürek Şampiyonası'nın son gününde 300 sporcu kıyasıya mücadele ediyor.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 09:49
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 09:54
Edirne'de Balkan Kürek Şampiyonası Son Gün Yarışları Başladı

Edirne'de Balkan Kürek Şampiyonası

Edirne'de bulunan Meriç Nehri üzerinde hazırlanan doğal parkurda, Balkan Kürek Şampiyonası'nın son gün yarışları heyecanla başladı. Bu yılki şampiyonada, 8 ülkeden toplamda 300 sporcu yer alıyor.

Bugünün Yarış Programı

Şampiyonanın son gününde farklı kategorilerde çeşitli yarışmalar düzenleniyor. Bu yarışmalar arasında:

  • Yıldız Erkekler Dört Tek
  • Yıldız Kadınlar Dört Çifte
  • Genç Kadınlar Sekiz Tek
  • Yıldız Erkekler İki Tek
  • Genç Erkekler Dört Çifte
  • Genç Kadınlar İki Tek
  • Genç Kadınlar Tek Çifte
  • Genç Kadınlar İki Çifte
  • Yıldız Erkekler Dört Çifte
  • Genç Erkekler Sekiz Tek

Türkiye Kürek Milli Takımı ise, bu önemli etkinlikte 11 ekip ile madalya mücadelesine devam ediyor. Sporseverlerin gözü, Türkiye'nin başarılarına odaklandı.

Edirne'de Meriç Nehri'nde oluşturulan doğal parkurda gerçekleştirilen Balkan Kürek Şampiyonası'nın...

Edirne'de Meriç Nehri'nde oluşturulan doğal parkurda gerçekleştirilen Balkan Kürek Şampiyonası'nın son gün yarışları başladı.

Edirne'de Meriç Nehri'nde oluşturulan doğal parkurda gerçekleştirilen Balkan Kürek Şampiyonası'nın...

Edirne'de Meriç Nehri'nde oluşturulan doğal parkurda gerçekleştirilen Balkan Kürek Şampiyonası'nın son gün yarışları başladı.

Edirne'de Meriç Nehri'nde oluşturulan doğal parkurda gerçekleştirilen Balkan Kürek Şampiyonası'nın...

Edirne'de Meriç Nehri'nde oluşturulan doğal parkurda gerçekleştirilen Balkan Kürek Şampiyonası'nın son gün yarışları başladı.

Edirne'de Meriç Nehri'nde oluşturulan doğal parkurda gerçekleştirilen Balkan Kürek Şampiyonası'nın...

Edirne'de Meriç Nehri'nde oluşturulan doğal parkurda gerçekleştirilen Balkan Kürek Şampiyonası'nın son gün yarışları başladı.

Edirne'de Meriç Nehri'nde oluşturulan doğal parkurda gerçekleştirilen Balkan Kürek Şampiyonası'nın...

Edirne'de Meriç Nehri'nde oluşturulan doğal parkurda gerçekleştirilen Balkan Kürek Şampiyonası'nın son gün yarışları başladı.

Edirne'de Meriç Nehri'nde oluşturulan doğal parkurda gerçekleştirilen Balkan Kürek Şampiyonası'nın...

Edirne'de Meriç Nehri'nde oluşturulan doğal parkurda gerçekleştirilen Balkan Kürek Şampiyonası'nın son gün yarışları başladı.

Edirne'de Meriç Nehri'nde oluşturulan doğal parkurda gerçekleştirilen Balkan Kürek Şampiyonası'nın...

Edirne'de Meriç Nehri'nde oluşturulan doğal parkurda gerçekleştirilen Balkan Kürek Şampiyonası'nın son gün yarışları başladı.

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