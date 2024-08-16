Edirne'de Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası Başladı

Edirne'de Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası Duyuruldu

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası, Edirne'de gerçekleştirilmeye başlandı. Bu önemli etkinlik, Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenirken, Edirne Valiliği ve TED Edirne Koleji önemli destekler sağladı.

Yarışmalar Meriç Nehri'nde

Şampiyona, Meriç Nehri'nde yer alan 2 bin metrelik parkurda eleme yarışlarıyla başladı. Farklı yaş gruplarındaki sporcular, küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde kıyasıya mücadele ediyor.

Finallere Çıkış Mücadelesi

Genç sporcular, cumartesi ve pazar günleri yapılacak olan finallere katılmak için yoğun bir yarış sergiliyor. Her katılımcı, zorlu parkurda en iyi performansını göstermeye çalışıyor.

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası, Edirne'de start aldı.

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası, Edirne'de start aldı.

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası, Edirne'de start aldı.

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası, Edirne'de start aldı.

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası, Edirne'de start aldı.

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası, Edirne'de start aldı.

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası, Edirne'de start aldı.

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası, Edirne'de start aldı.

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası, Edirne'de start aldı.

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası, Edirne'de start aldı.

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası, Edirne'de start aldı.

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası, Edirne'de start aldı.

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası, Edirne'de start aldı.

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası, Edirne'de start aldı.

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası, Edirne'de start aldı.

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası, Edirne'de start aldı.

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası, Edirne'de start aldı.

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası, Edirne'de start aldı.