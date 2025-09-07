DOLAR
Edirne'de Kadın Güreşinde Yükseliş: 36 Madalya ve Yeni Şampiyon Adayları

Edirne, 36 madalya ve uluslararası derecelerle kadın güreşinde öne çıkıyor; altyapı, kamp ve deneyimli antrenörlerle yeni şampiyonlar yetişiyor.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 11:12
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 11:12
Edirne'de kadın güreşinde yükseliş: 36 madalya ve uluslararası başarı

Edirne, kadın güreşinde yetiştirdiği sporcular ve altyapı çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Türkiye Güreş Federasyonu, Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve kentteki kulüplerin ortak çalışmalarıyla genç güreşçiler ulusal ve uluslararası arenaya hazırlanıyor.

Edirne güreşte "öncü il"

TGF Edirne Temsilcisi Şamil Doğu Delen, AA muhabirine yaptığı açıklamada ilin güreşte öncü konumunda olduğunu vurguladı. Delen, "Kadın güreşinde güzel çalışmalar yapıyoruz. Yaz sezonunu kamplarla ve ortak çalışmalarla geçirdik. Hedefimiz başarılı, şampiyon güreşçiler yetiştirmek." ifadelerini kullandı. Bu yıl 36 madalya kazandıklarını, Avrupa şampiyonu ve dünya üçüncüsü sporcuların çıktığını belirtti ve Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nin desteğine dikkat çekti. Delen, ayrıca Yasemin Adar ile TGF Başkanı Taha Akgül'e destekleri için teşekkür etti.

Altyapı ve tecrübeli antrenörler

Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğü Sporcu Eğitim Merkezi Güreş Antrenörü Habil Kara, 40 yıldır güreşçi yetiştirdiğini belirtti. Kara, altyapıdan yetişen sporcuların Avrupa ve dünyada elde ettiği dereceleri şöyle aktardı: "Sporcularımız onu örnek alıyor. Güreşin içinden gelen Adar şimdi de Türkiye Güreş Federasyonu Asbaşkanı olarak görev yapıyor." Ayrıca Hafize Şahin, Ayşe Güneş, Dilek Atakol ve Begüm Mısıratlı'nın Avrupa dereceleri bulunduğunu, Avrupa şampiyonu Eylem Engin ile gurur duyduklarını söyledi. Kara, Edirne'de güreşçilere uluslararası standartlarda imkanlar sunulduğunu da ekledi.

Geleceğin şampiyon adayları

Milli sporcu adayları arasında öne çıkanlardan Hamiyet Ömür Gümüş (12), geçen yıl Türkiye üçüncüsü, bu yıl ise Türkiye ikincisi olduğunu belirterek, "Yasemin Adar ve Eylem Engin'i örnek alıyorum. Ben de onlar gibi yurt dışında İstiklal Marşımızı okutup Türk bayrağını dalgalandırmak istiyorum." dedi. Bir diğer genç güreşçi Samira Adıyaman (12) ise milli sporcu olmayı hedeflediğini ve Avrupa ile dünyada Türkiye'ye başarı kazandırmak istediğini vurguladı.

Edirne'de kadın güreşinde yakalanan ivme, güçlü altyapı, deneyimli antrenör kadrosu ve kurumların işbirliğiyle sürdürülebilir başarı beklentisi oluşturuyor.

