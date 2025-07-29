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Edirne'de Sualtı Sporlarında Geleceğin Olimpik Yıldızları Yetişecek

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, Edirne'yi olimpik sporcu yetiştirmek için pilot il olarak seçti.

Yayın Tarihi: 29.07.2025 11:51
Güncelleme Tarihi: 29.07.2025 11:51
Edirne'de Sualtı Sporlarında Geleceğin Olimpik Yıldızları Yetişecek

Edirne, Olimpik Sporcu Yetiştirmeye Hazırlanıyor

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF), serbest dalış, paletli yüzme ve cankurtaran branşlarında gelecek olimpik sporcularını yetiştirmek amacıyla Edirne’yi pilot il olarak belirledi. Bu karar, spor alanında büyük bir potansiyel taşıyan Edirne’nin, ulusal ve uluslararası düzeyde sporda daha fazla söz sahibi olmasını hedefliyor.

TSSF Yönetim Kurulu Üyesi Cenk Devrim Ulusoy'dan Açıklamalar

TSSF Yönetim Kurulu Üyesi Cenk Devrim Ulusoy, Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şehrin spor potansiyelinin yüksek olduğunu vurguladı. Ulusoy, "Bu branşların olimpik olarak daha hareketli hale gelmesi için Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın destekleriyle çalışmaların başlamasını sağladık" diyerek süreci detaylandırdı.

Olimpik Branşlar ve İleriye Dönük Hedefler

Edirne’nin belirlenen branşlarda olimpik sporcular yetiştirmek için pilot il olarak seçildiğini ifade eden Ulusoy, "Burada çok değerli sporcuları lisanslayıp yurt dışında ülkemizi temsil etmesini sağlayacağız. Bu branşlardan biri olan paletli yüzme hızlı tempolu bir spor dalı. Diğeri ise havuzda gerçekleştirilen serbest dalıştır. 2028 Los Angeles Olimpiyatları’nda denemesi yapılacak olan sportif cankurtaran da 2032’deki olimpiyatlarda yer alabilecek önemli branşlardan biri" dedi.

Edirne’nin Söz Sahibi Olması Amaçlanıyor

TSSF İl Temsilcisi Özkan Arsu, geleceğin olimpik sporcularının Edirne’de yetiştirilmesinin mutluluk verici olduğunu belirtti. Arsu, "Yeni bir projeyi hayata geçirdik. Kulüplerden sporcu bazında destek istedik ve Edirne’nin bu alanda söz sahibi olmasını hedefliyoruz. 1-2 yıl içerisinde ulusal ve uluslararası organizasyonlarda adımızdan söz ettirecek sporcular yetiştireceğiz" şeklinde konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün destekleriyle hızlı bir şekilde organize olmayı ve olimpik sporcular yetiştirmeyi hedefleyen bu projelerle, Edirne'nin gelecekte sualtı sporlarında önemli bir merkez haline gelmesi bekleniyor.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF), serbest dalış, paletli yüzme ve cankurtaran...

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF), serbest dalış, paletli yüzme ve cankurtaran branşlarında olimpik sporcu yetiştirilmesi amacıyla Edirne'yi pilot il olarak belirledi. TSSF Yönetim Kurulu Üyesi Cenk Devrim Ulusoy, Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde gazetecilere konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF), serbest dalış, paletli yüzme ve cankurtaran...

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF), serbest dalış, paletli yüzme ve cankurtaran branşlarında olimpik sporcu yetiştirilmesi amacıyla Edirne'yi pilot il olarak belirledi. TSSF Yönetim Kurulu Üyesi Cenk Devrim Ulusoy, Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde gazetecilere konuyla ilgili açıklamada bulundu.

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