Edirne DSİ Kadın Basketbol Takımı'nın Yeni Başlangıcı

Edirne'de Basketbolun Yükselişi

Edirne'deki basketbol heyecanı, Edirne DSİ Kadın Basketbol Takımı ile yeniden canlanıyor. Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'ne yükselen bu takım, zorlu başlangıçlarına rağmen basketbolseverlerin ilgisini çekmeyi başardı.

Yeni Hedefler ve Çalışmalar

Başantrenör Alptuğ Akkaş yönetiminde, Mimar Sinan Spor Salonu'nda antrenmanlarına devam eden takımda, hem yerli hem de yabancı transferler ile altyapıdan yetişen genç yetenekler yer almakta. Edirne DSİ Spor Kulübü Başkanı Mehmet Fırat Tulmaç, "Hedeflerimiz büyük; Süper Ligi ve Avrupa kupalarını göreceğiz" diyerek tutkulu bir destek aldıklarını ifade etti.

Kentte Basketbol Aşkı

Bölgesel ligden gelen başarılarla bu seviyeye ulaştıklarını belirten Akkaş, "Basketbol şehrinde başarılı kadın basketbolcular yetiştiriyoruz" dedi. Takım oyuncularından Duygu Paluzar, küçük yaşlardan bu yana DSİ'nin bir parçası olduğunu vurgularken, diğer genç yetenek Sena Aral ise Edirne’nin bir basketbol şehri olduğunu ifade ederek, taraftarlarına layık olabilmek için mücadele edeceklerini aktardı.

Edirne'nin Potadaki Yeri

2014 yılında yaşanan zorlukların ardından, Olin Edirne’nin bıraktığı boşluğu doldurmaya çalışan Edirne DSİ, basketbol tutkusunu yeniden canlandırmayı hedefliyor. Takım, Edirne'nin milli ligdeki tarihini yeniden yaşatmayı amaçlıyor ve bunun için bütün enerjisini ortaya koyacak.