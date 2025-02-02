Edirne Uluslararası Veteran Basketbol Turnuvası Finali Gerçekleşti

Edirne’de Uluslararası Veteran Basketbol Turnuvası Tamamlandı

Edirne Uluslararası Veteran Basketbol Turnuvası, Mimar Sinan ve Edirne spor salonlarında gerçekleştirilen final karşılaşmalarıyla sona erdi. Bu özel organizasyonda, 30 takım mücadele etti ve bunların arasında 6 kadın takım da yer aldı.

Yerli ve Yabancı Takımlarla Zenginleşen Turnuva

Turnuvaya katılan takımlar arasında Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelen ekipler de bulunuyordu. Finaldeki heyecan dolu müsabakalar sonucunda şampiyonlar belirlendi.

Öne Çıkan Kategoriler ve Şampiyonlar

Turnuvada, 45 Yaş Üstü Erkekler Kategorisi58-31’lik skorla mağlup ederek birinci oldu. 50 Yaş Üstü Erkekler kategorisinde İzmir Bulls, Edirne Veteranlar'ı 54-36 mağlup etti. Ayrıca, 55 Yaş Üstü Erkekler kategorisinde Bursa Megrel, İzmir Bulls'u 37-29 yenerek şampiyonluk ipini göğüsledi.

45 Yaş Üstü Kadınlar Kategorisi'nde ise No Name ekibi, Hoppala'yı 32-27 yenerek birincilik kupasına uzandı.

Ödül Töreni

Şampiyon takımlara kupa ve madalyaları düzenlenen bir törenle takdim edildi. Turnuva, katılımcılar ve izleyiciler için unutulmaz anlara ev sahipliği yaptı.

Edirne Uluslararası Veteran Basketbol Turnuvası final karşılaşmalarıyla sona erdi.

Edirne Uluslararası Veteran Basketbol Turnuvası final karşılaşmalarıyla sona erdi.