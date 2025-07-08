Edirneli Pehlivanlar, Lig Güreşlerinde Zirve Hedefliyor

Edirneli Pehlivanların Hedefi: Lig Güreşlerinde Zirve

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde birincilik ve üçüncülük elde eden Edirneli pehlivanlar, lig güreşlerinde kürsü hedefiyle hazırlıklarına aralıksız devam ediyor.

Sarayiçi Er Meydanı'ndaki güreşler sonrasında bir günlük tatilin ardından, Edirne Belediyesi pehlivanları 2025 CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi hazırlıklarına başladı. Pehlivanlar, günde çift antrenman yaparak, müsabakalara hazır hale gelmeyi amaçlıyor.

Pehlivanlardan Hedef Büyüklüğü

Küçük orta büyük kategorilerde güreşen pehlivanlardan Serkan Makas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırkpınar'ı oldukça verimli geçirdiklerini belirtti. Arkadaşlarının Teşvik 2 boyunda şampiyon, Deste küçük boyda ise üçüncü olduğunu hatırlatarak, bu yıl çok iyi hazırlandıklarını söyledi: "Güzel bir kamp sezonu geçirdik. Allah'ın izniyle istediklerimizi aldık. Hedeflerimiz büyük, çalışmalarımızı bırakmadık. CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde hedeflerimiz var. Antrenmanlarımız bu doğrultuda devam ediyor."

Serkan, ayrıca Ordu Aybastı'da yapılacak güreşlerde ekip arkadaşlarıyla birlikte daha üst boylarda mücadele etmek istediklerini de dile getirdi.

Gelecek Hedefleri ve İddialı Açıklamalar

Kırkpınar'da Deste küçük boyda üçüncü olan Teyfik Gülter, takvimde yer alan dört lig güreşinin de hepsine katılacaklarını belirtirken, hedeflerinin başarı ile dönmek olduğunu ifade etti. "Ekip olarak güzel şeyler başarmak istiyoruz. Kırkpınar'da seneye şampiyon olmayı hedefliyorum. Edirne'mizden en kısa sürede bir başpehlivan çıkarmak istiyoruz," dedi.

Teşvik 2 boyunda şampiyon olan Aydıncan Gümüşdağ ise lig güreşlerinde de şampiyon olmayı ve bir üst boya çıkmayı hedeflediğini aktardı. Edirneli pehlivanların kararlılığı ve azmi, gelecek günlerde spor camiasında önemli başarılar getirebilir.

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde bir birincilik ve bir üçüncülük elde eden Edirneli pehlivanlar, lig güreşlerinde kürsü hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Serkan Makas, AA muhabirine açıklamada bulundu.

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde bir birincilik ve bir üçüncülük elde eden Edirneli pehlivanlar, lig güreşlerinde kürsü hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Serkan Makas, AA muhabirine açıklamada bulundu.