Efe Aydan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı İçin Aday

Efe Aydan, Basketbol Başkanlığı İçin Adaylığını Duyurdu

Türkiye Basketbol Federasyonu başkan adayı Efe Aydan, Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin Levent'teki tesislerinde düzenlediği basın toplantısında basketbolun son durumunu değerlendirdi.

Basketbolun Geriye Gidişi

Aydan, son 10 yılda basketbolun büyük bir hızla geriye gittiğini vurguladı. "Bu durum bizi derinden etkiledi ve aday olmaya karar verdik" diyen Aydan, toplantılar gerçekleştirdiklerini ve basketbola destek olma yollarını gözden geçirdiklerini aktardı. "Yeni yatırımlar yapmamız gerektiğini gördük ve kulüplerin sorunlarını araştırdık. Yol haritamızı çizdik ve hazır hissettiğimizde karşınıza çıktık" şeklinde konuştu.

2028 Olimpiyat Hedefi

Aydan, 2028 Los Angeles Olimpiyatları için hedeflerinin yüksek olduğunu belirtti. "Olimpiyatlarda derece kovalar duruma gelmeyi hedefliyoruz. Buna inanıyorum; federasyon başkanı olunca tek başıma karar almayacağım" dedi.

Ekibin Vizyonu

Baskette yeni projelerle milli takımlara destek vermek gerektiğini belirten Aydan'ın ekibinde yer alan isimler de görüşlerini paylaştılar. Aytek Gürkan, Türk basketbolunun yönetiminde yaşanan sorunlara dikkat çekti. Erman Kunter ise kadın basketbolunun ihmal edildiğini belirtti.

Handan Özbek ekibin çalışkanlığından bahsederken, Ömer Araz ekonomik projeler geliştirdiklerini dile getirdi. Ömer Bozer ise yönetim anlayışlarının şeffaf olacağını aktardı.

Son olarak Özlem Karaçam, mevcut federasyonun durumuna eleştirilerde bulundu. Aydan ve ekibi, basketbolun eski günlerine döndürülmesi için kararlı olduklarını ifade etti.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Adayı Efe Aydan (sağ 4), yönetim kurulu üyeleri Ömer Aras (solda), Füsun Uysal (sol 2), Erman Kunter (sol 3), Handan Özbek (sol 4), Aytek Gürkan (sağ 3), Özlem Karaçam (sağ 2) ve Ömer Bozer (sağda), Türkiye Spor Yazarları Derneğinin Levent'teki tesislerinde basın toplantısı düzenledi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Adayı Efe Aydan (sağ 4), yönetim kurulu üyeleri Ömer Aras (solda), Füsun Uysal (sol 2), Erman Kunter (sol 3), Handan Özbek (sol 4), Aytek Gürkan (sağ 3), Özlem Karaçam (sağ 2) ve Ömer Bozer (sağda), Türkiye Spor Yazarları Derneğinin Levent'teki tesislerinde basın toplantısı düzenledi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Adayı Efe Aydan (sağ 4), yönetim kurulu üyeleri Ömer Aras (solda), Füsun Uysal (sol 2), Erman Kunter (sol 3), Handan Özbek (sol 4), Aytek Gürkan (sağ 3), Özlem Karaçam (sağ 2) ve Ömer Bozer (sağda), Türkiye Spor Yazarları Derneğinin Levent'teki tesislerinde basın toplantısı düzenledi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Adayı Efe Aydan (sağ 4), yönetim kurulu üyeleri Ömer Aras (solda), Füsun Uysal (sol 2), Erman Kunter (sol 3), Handan Özbek (sol 4), Aytek Gürkan (sağ 3), Özlem Karaçam (sağ 2) ve Ömer Bozer (sağda), Türkiye Spor Yazarları Derneğinin Levent'teki tesislerinde basın toplantısı düzenledi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Adayı Efe Aydan (sağ 4), yönetim kurulu üyeleri Ömer Aras (solda), Füsun Uysal (sol 2), Erman Kunter (sol 3), Handan Özbek (sol 4), Aytek Gürkan (sağ 3), Özlem Karaçam (sağ 2) ve Ömer Bozer (sağda), Türkiye Spor Yazarları Derneğinin Levent'teki tesislerinde basın toplantısı düzenledi.