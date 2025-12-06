Efeler Ligi: Halkbank 3-0 Gebze Belediyespor

Efeler Ligi 9. haftasında Halkbank, Gebze Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek setleri 25-21, 25-21, 25-22 ile tamamladı.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 16:36
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 16:36
Efeler Ligi 9. haftasında Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Gebze Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Maç Bilgileri

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Burhan İlhan, Eser Türkoğlu

Kadrolar

Halkbank: Matey Kaziyski, Ertuğrul Gazi Metin, Marek Sotola, Yoandy Leal Hidalgo, Ahmet Samet Baltacı, Ulaş Kıyak, Volkan Döne (L), Umut Özdemir (L), Yiğit Hamza Aslan, Arda Bostan, Tuna Uzunkol, Brodie Hofer, Yunus Emre Tayaz, Tsvetan Sokolov, Berk Dilmenler

Başantrenör: Radostin Stoytchev

Gebze Belediyespor: Kemal Kayhan, Eemi Tervaportti, Yasin Aydın, Yiğit Yıldız, Miguel Gutierrez Surez, Dmitrii Bahov, Metin Durmuş (L), Semih Çelik (L), Selim Kalaycı, Taner Kabakçı, Mustafa Susam, Batuhan Karaca, Kadir Gürkan Uz, Kaan Atmaca

Başantrenör: Fikret Ayan

Setler ve Süre

Setler: 25-21, 25-21, 25-22

Süre: 1 saat 21 dakika

