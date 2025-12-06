Efeler Ligi: Halkbank 3-0 Gebze Belediyespor
Efeler Ligi 9. haftasında Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Gebze Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Maç Bilgileri
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Burhan İlhan, Eser Türkoğlu
Kadrolar
Halkbank: Matey Kaziyski, Ertuğrul Gazi Metin, Marek Sotola, Yoandy Leal Hidalgo, Ahmet Samet Baltacı, Ulaş Kıyak, Volkan Döne (L), Umut Özdemir (L), Yiğit Hamza Aslan, Arda Bostan, Tuna Uzunkol, Brodie Hofer, Yunus Emre Tayaz, Tsvetan Sokolov, Berk Dilmenler
Başantrenör: Radostin Stoytchev
Gebze Belediyespor: Kemal Kayhan, Eemi Tervaportti, Yasin Aydın, Yiğit Yıldız, Miguel Gutierrez Surez, Dmitrii Bahov, Metin Durmuş (L), Semih Çelik (L), Selim Kalaycı, Taner Kabakçı, Mustafa Susam, Batuhan Karaca, Kadir Gürkan Uz, Kaan Atmaca
Başantrenör: Fikret Ayan
Setler ve Süre
Setler: 25-21, 25-21, 25-22
Süre: 1 saat 21 dakika
