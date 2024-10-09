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Efeler Ligi'ne Yeni Sponsor: SMS Grup

Türkiye Voleybol Federasyonu ile SMS Grup arasında Efeler Ligi için 2 yıllık isim sponsorluğu anlaşması imzalandı.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 11:35
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 12:30
Efeler Ligi'ne Yeni Sponsor: SMS Grup

Türkiye Voleybol Federasyonu ve SMS Grup Arasında Önemli Anlaşma

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ve SMS Grup, Efeler Ligi için isim sponsorluğu anlaşması imzaladı. Bu anlaşmayla birlikte SMS Grup, ligin isim sponsoru olarak iki yıl boyunca destek verecek.

İmza Töreninde Öne Çıkanlar

İmza töreni, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda gerçekleşti. Törende TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve SMS Grup Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Öztürk yer aldı.

Başkan Üstündağ'ın Açıklamaları

Mehmet Akif Üstündağ, spor sponsorluğunun Türk voleybolundaki başarılarda ne denli kritik bir rol oynadığını vurguladı. Üstündağ, "Bugün kadın ve erkek voleyboldaki başarılarımız ortada. Milli takımlarımızın yanı sıra ligimizin de yüksek kalitesini gözlemliyoruz. SMS Grup, milli takımımızın da resmi sponsoru. Voleybolun desteklenmesi gerektiğini her fırsatta dile getiren bir grup. Bu destekleri için kendilerine teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

AXA Sigorta ile Süregelen İş Birliği

Üstündağ, AXA Sigorta ile olan iş birliğinin devam ettiğini belirterek, "Seçimlerin 18 Ekim'de yapılacağını belirtmek isterim. Daha önceki seçimlerde tek aday olduğumdan, voleybola her türlü katkı sağlayacak adayların olmasını arzuluyoruz. Başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Serhat Öztürk'ün Değerlendirmesi

Serhat Öztürk ise, sporla iç içe geçmiş bir kuruluş olduklarını vurgulayarak, "Geçmişten bugüne sporun her dalında destek vermeye özen gösteriyoruz. Voleybol Federasyonu’na olan desteğimizden gurur duyuyoruz. Bizim sağladığımız destekler, Sayın Başkanın yaptığı katkılarla kıyaslanamaz. Sporun her dalında yer almayı sürdüreceğiz." dedi.

Öztürk ayrıca, spor geçmişini ve ihtiyaç duyulması durumunda tesis yapımına finansman sağlama konusundaki kararlılığını da ifade etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile SMS Grup arasında Efeler Ligi isim sponsorluğu anlaşması...

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile SMS Grup arasında Efeler Ligi isim sponsorluğu anlaşması yapıldı. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda gerçekleştirilen imza törenine, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ (solda) ile SMS Grup Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Öztürk (sağda) katıldı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile SMS Grup arasında Efeler Ligi isim sponsorluğu anlaşması...

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile SMS Grup arasında Efeler Ligi isim sponsorluğu anlaşması yapıldı. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda gerçekleştirilen imza törenine, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ (solda) ile SMS Grup Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Öztürk (sağda) katıldı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile SMS Grup arasında Efeler Ligi isim sponsorluğu anlaşması...

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile SMS Grup arasında Efeler Ligi isim sponsorluğu anlaşması yapıldı. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda gerçekleştirilen imza törenine, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ (solda) ile SMS Grup Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Öztürk (sağda) katıldı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile SMS Grup arasında Efeler Ligi isim sponsorluğu anlaşması...

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile SMS Grup arasında Efeler Ligi isim sponsorluğu anlaşması yapıldı. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda gerçekleştirilen imza törenine, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ (solda) ile SMS Grup Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Öztürk (sağda) katıldı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile SMS Grup arasında Efeler Ligi isim sponsorluğu anlaşması...

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile SMS Grup arasında Efeler Ligi isim sponsorluğu anlaşması yapıldı. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda gerçekleştirilen imza törenine, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ (solda) ile SMS Grup Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Öztürk (sağda) katıldı.

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