DOLAR
42,92 -0,19%
EURO
50,56 0,67%
ALTIN
6.227,8 -0,93%
BITCOIN
3.803.706,44 -0,86%

İsmet Paşa'da Floor Curling Gençler Müsabakaları Tamamlandı

İsmet Paşa Ortaokulu'nda düzenlenen Floor Curling Gençler müsabakalarında Akçakoca ve Düzce okulları dereceye girdi; ödüller törenle verildi.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 11:18
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 11:18
İsmet Paşa'da Floor Curling Gençler Müsabakaları Tamamlandı

İsmet Paşa'da Floor Curling Gençler Müsabakaları Tamamlandı

Okul Sporları Floor Curling Gençler müsabakaları, İsmet Paşa Ortaokulu Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. İki gün süren ve büyük heyecana sahne olan organizasyonda sporcular il birinciliği için kıyasıya mücadele etti.

Müsabakalar ve Dereceler

Karma Gençler: 1. Akçakoca Fedai Karabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2. Cumhuriyet Anadolu Lisesi, 3. Atatürk Anadolu Lisesi, 4. Akçakoca Süha Güven Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi.

Genç Kızlar: 1. Akçakoca Orhan Özdemir Fen Lisesi, 2. Akçakoca Fedai Karabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 3. Akçakoca Süha Güven Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 4. Düzce Spor Lisesi.

Genç Erkekler: 1. Akçakoca Orhan Özdemir Fen Lisesi, 2. Cumhuriyet Anadolu Lisesi, 3. Akçakoca Süha Güven Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 4. Düzce Spor Lisesi.

Ödül Töreni

Müsabakalar sonunda dereceye giren okul takımlarına ödülleri düzenlenen ödül töreni ile takdim edildi.

OKUL SPORLARI FLOOR CURLİNG GENÇLER MÜSABAKALARI, İSMET PAŞA ORTAOKULU SPOR SALONU’NDA...

OKUL SPORLARI FLOOR CURLİNG GENÇLER MÜSABAKALARI, İSMET PAŞA ORTAOKULU SPOR SALONU’NDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. İKİ GÜN BOYUNCA SÜREN VE BÜYÜK HEYECANA SAHNE OLAN MÜSABAKALARDA SPORCULAR İL BİRİNCİLİĞİ İÇİN KIYASIYA MÜCADELE ETTİ.

OKUL SPORLARI FLOOR CURLİNG GENÇLER MÜSABAKALARI, İSMET PAŞA ORTAOKULU SPOR SALONU’NDA...

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce'de GSB Kış Spor Okulları Yoğun İlgiyle Devam Ediyor
2
İsmet Paşa'da Floor Curling Gençler Müsabakaları Tamamlandı
3
Beşiktaş'ın Yedek Katkısı Yetersiz: Kulübeden Sadece 4 Gol
4
Melikgazi Kayseri Basketbol Başkent Yolcusu: BOTAŞ Maçı Ankara'da
5
Gürsu'da Yüzlerce Güreşçi: Şehit Cüneyt Yıldız U-15 Turnuvası 28 Aralık’ta
6
Sümerspor'dan TÜFAD Kayseri Şubesi'ne Ziyaret
7
Acıbadem, AFCON 2025’in Resmi Sağlık Tedarikçisi Oldu

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı