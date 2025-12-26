İsmet Paşa'da Floor Curling Gençler Müsabakaları Tamamlandı

Okul Sporları Floor Curling Gençler müsabakaları, İsmet Paşa Ortaokulu Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. İki gün süren ve büyük heyecana sahne olan organizasyonda sporcular il birinciliği için kıyasıya mücadele etti.

Müsabakalar ve Dereceler

Karma Gençler: 1. Akçakoca Fedai Karabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2. Cumhuriyet Anadolu Lisesi, 3. Atatürk Anadolu Lisesi, 4. Akçakoca Süha Güven Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi.

Genç Kızlar: 1. Akçakoca Orhan Özdemir Fen Lisesi, 2. Akçakoca Fedai Karabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 3. Akçakoca Süha Güven Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 4. Düzce Spor Lisesi.

Genç Erkekler: 1. Akçakoca Orhan Özdemir Fen Lisesi, 2. Cumhuriyet Anadolu Lisesi, 3. Akçakoca Süha Güven Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 4. Düzce Spor Lisesi.

Ödül Töreni

Müsabakalar sonunda dereceye giren okul takımlarına ödülleri düzenlenen ödül töreni ile takdim edildi.

OKUL SPORLARI FLOOR CURLİNG GENÇLER MÜSABAKALARI, İSMET PAŞA ORTAOKULU SPOR SALONU’NDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. İKİ GÜN BOYUNCA SÜREN VE BÜYÜK HEYECANA SAHNE OLAN MÜSABAKALARDA SPORCULAR İL BİRİNCİLİĞİ İÇİN KIYASIYA MÜCADELE ETTİ.