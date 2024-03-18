Egemen Korkmaz'dan İrfan'a yumruk: Maç sonu paylaştı

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki heyecan dolu mücadele, Papara Park'ta gerçekleşti ve konuk ekip Fenerbahçe, zorlu maçı 3-2'lik skorla lehine tamamlayarak önemli bir galibiyet elde etti. Ancak, maçın son düdüğüyle birlikte saha içinde beklenmedik gelişmeler yaşandı.

Fenerbahçeli futbolcular, elde ettikleri galibiyetin sevincini yaşarken, maç sonrası coşkuları yükseldi. Yedek kulübesinden ve saha içinden futbolcular, sevinçlerini kutlamak için orta sahaya akın etti. Teknik ekip ve tüm takım oyuncuları, birlikte zaferin tadını çıkardı.

Ancak, kutlamalar sırasında beklenmedik bir durum ortaya çıktı. Fenerbahçeli futbolcuların sevinç gösterileri devam ederken, tribünlerden bazı taraftarlar da sahaya inmeye başladı. Bu durum, saha içinde gergin anların yaşanmasına neden oldu. Bazı taraftarlar, oyunculara fiziksel müdahalelerde bulunurken, bu duruma bazı futbolcuların da karşılık verdiği görüldü.

Fenerbahçe'nin galibiyet sevinciyle başlayan bu olaylar, maç sonrası atmosferin beklenmedik bir şekilde gerilmesine sebep oldu. Tribünlerden sahaya inen taraftarlarla futbolcular arasında yaşanan gerginlik, maç sonrası konuşulan konular arasında yerini aldı.





"EKMEK YEDİĞİN YERE İHANET ETMEK BUDUR"





Futbol camiasında yaşanan gerginlik, sosyal medyaya da yansıdı. Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat, olayların ardından sosyal medya hesabından önemli bir açıklama yaptı. Eğribayat, şu sözleri paylaştı: "Fenerbahçe'de forma giymiş, şu an Trabzonspor'da yardımcı hocalık yapan Egemen Korkmaz... Ekmek yediğin yere ihanet etmek budur. Biz canımızı korumaya çalışırken gelip arkadan saldırmak insanlık değildir."

Olayın boyutunu değerlendiren bir diğer isim ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya oldu. Yerlikaya, Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrasında yaşananları sert bir dille eleştirdi ve soruşturma başlatılacağını duyurdu. İçişleri Bakanı'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Bu akşam oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe futbol karşılaşması sonrası sahaya giren seyircilerle ilgili kimlik belirleme çalışmaları ve maç sonu yaşanan olaylarla ilgili soruşturma derhal başlatılmıştır. Spor, her şeyden önce centilmenliktir. Futbol sahalarında şiddet olaylarının yaşanması asla kabul edilemez. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."