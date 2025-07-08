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EHF Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası Antalya'da Devam Ediyor

EHF Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası, Antalya'da heyecan dolu mücadelelere ev sahipliği yapıyor.

Yayın Tarihi: 08.07.2025 21:42
Güncelleme Tarihi: 08.07.2025 21:42
EHF Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası Antalya'da Devam Ediyor

EHF Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası Antalya'da Sürüyor

EHF Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası, Antalya'nın Alanya ilçesinde grup maçlarıyla devam ediyor. Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen bu önemli organizasyona, 16 ülkeden toplamda 32 takım katılıyor.

Erkek Milli Takımı Zor Bir Maç Geçirdi

A Milli Erkek Plaj Hentbolu Takımı, B Grubu ikinci maçında Almanya ile karşılaştı. Ay-yıldızlılar, 18-16 ve 20-16'lık setlerle 2-0 mağlup olarak gruptaki ikinci yenilgisini yaşadı.

Kadın Milli Takımı Dikkat Çekti

A Milli Kadın Plaj Hentbolu Takımı ise B Grubu ikinci maçında Portekiz ile mücadele etti. İlk seti 22-20 önde tamamlayan ay-yıldızlılar, ikinci seti 16-14 kaybetmelerinin ardından, seri atışlarda rakibine 6-4 yenilerek 2-1'lik sonuca ulaştı.

Gelecek Maçlar ve Grupların Durumu

Erkek Milli Takımı, yarın grubundaki üçüncü maçında Çekya ile karşılaşacak. Kadın Milli Takımı ise grubundaki üçüncü maçında Fransa ile mücadele edecek. Gruplarında ilk 3 sırada yer alan 12 takım, 6'şarlı iki ana grupta mücadele ederken, son sırada yer alan 4 takım ise teselli grup maçlarına çıkacak.

Şampiyonanın Önemli Tarihleri

Şampiyonada çeyrek final maçları 11 Temmuz Cuma günü, yarı final mücadeleleri ise 12 Temmuz Cumartesi günü yapılacak. Organizasyon, 13 Temmuz Pazar günü oynanacak final maçlarıyla sona erecek.

EHF Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası, Antalya'nın Alanya ilçesinde grup maçlarıyla devam ediyor. A...

EHF Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası, Antalya'nın Alanya ilçesinde grup maçlarıyla devam ediyor. A Milli Kadın Plaj Hentbolu Takımı gruptaki ikinci maçında Portekiz ile karşılaştı.

EHF Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası, Antalya'nın Alanya ilçesinde grup maçlarıyla devam ediyor. A...

EHF Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası, Antalya'nın Alanya ilçesinde grup maçlarıyla devam ediyor. A Milli Kadın Plaj Hentbolu Takımı gruptaki ikinci maçında Portekiz ile karşılaştı.

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