EHF Erkekler Avrupa Kupası: KH Besa Famgas 39-34 DEPSAŞ Enerji As
Maç Özeti
KH Besa Famgas, EHF Erkekler Avrupa Kupası 1. tur ilk maçında evinde DEPSAŞ Enerji As'ı 39-34 mağlup etti.
Peja kentinde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 19-16 önde tamamlayan Kosova temsilcisi, maçtan da 39-34 galip ayrıldı.
Oyuncu Performansları
DEPSAŞ Enerji As takımında Egemen Çakır, Kazım Emre Biçici ve Samet Kanberoğlu maçta 7'şer gol kaydetti.
Rövanş Bilgileri
Turun rövanş maçı 13 Eylül Cumartesi günü Ankara'da oynanacak. Karşılaşma, THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda saat 13.00'te başlayacak.