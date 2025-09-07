DOLAR
EHF Erkekler Avrupa Kupası: KH Besa Famgas 39-34 DEPSAŞ Enerji As

KH Besa Famgas, EHF Erkekler Avrupa Kupası 1. tur ilk maçında DEPSAŞ Enerji As'ı 39-34 yenerek rövanşa avantajla gitti.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 22:19
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 22:19
Maç Özeti

KH Besa Famgas, EHF Erkekler Avrupa Kupası 1. tur ilk maçında evinde DEPSAŞ Enerji As39-34 mağlup etti.

Peja kentinde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 19-16 önde tamamlayan Kosova temsilcisi, maçtan da 39-34 galip ayrıldı.

Oyuncu Performansları

DEPSAŞ Enerji As takımında Egemen Çakır, Kazım Emre Biçici ve Samet Kanberoğlu maçta 7'şer gol kaydetti.

Rövanş Bilgileri

Turun rövanş maçı 13 Eylül Cumartesi günü Ankara'da oynanacak. Karşılaşma, THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda saat 13.00'te başlayacak.

