EHF Kadınlar Avrupa Kupası: Energa Start Elblag 39-32 Trabzon Ortahisar

EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda Energa Start Elblag, Trabzon Ortahisar Belediyespor'u 39-32 yenerek rövanş öncesi avantaj elde etti.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 18:54
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 18:54
Polonya temsilcisi rövanş öncesi üstünlüğü ele geçirdi

EHF Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur ilk maçında Energa Start Elblag, temsilcimiz Trabzon Ortahisar Belediyespor'u 39-32 mağlup etti.

İki takım arasında yapılan anlaşma gereği Beşirli Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, Trabzon Ortahisar Belediyespor'un 18-16 üstünlüğüyle tamamladı. Ancak ikinci yarıda daha etkili bir oyun sergileyen Polonya temsilcisi skoru lehine çevirdi ve maçı 39-32 ile sonuçlandırdı.

Bu turdaki eşleşmenin rövanş karşılaşması 29 Eylül Pazartesi günü aynı salonda oynanacak. Energa Start Elblag aldığı bu galibiyetle rövanş öncesi önemli bir avantaj sağladı.

