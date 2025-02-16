Eintracht Frankfurt, Can Uzun'un Golleriyle Holstein Kiel'i 3-1 Yendi

Eintracht Frankfurt, Holstein Kiel'i Mağlup Etti

Almanya Futbol Ligi'nde (Bundesliga), Eintracht Frankfurt, milli futbolcu Can Uzun'un gol attığı maçta Holstein Kiel'i 3-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Maçın Detayları

Eintracht Frankfurt, sezonun 22. haftasında Frankfurt Arena'da konuk ettiği Holstein Kiel karşısında 18. dakikada Hugo Larsson, 37. dakikada Tuta ve 60. dakikada Can Uzun'un attığı gollerle ilk yarıyı 2-0, maçı ise 3-1 üstün tamamladı. Konuk takımın tek golü ise 73. dakikada Finn-Dominik Porath tarafından kaydedildi.

Can Uzun'un Performansı

Milli futbolcu Can Uzun, Eintracht Frankfurt formasıyla ilk 11'de başladığı bu mücadelede toplamda 71 dakika sahada kaldı. Genç futbolcunun gösterdiği performans, takıma büyük katkı sağladı.

Lig Sıralaması

Bu galibiyetle birlikte Eintracht Frankfurt, ligde 42 puan ile üçüncü sırada yer alıyor. Takımın bu başarıları, taraftarların ve futbol kamuoyunun takdirini topluyor.