El Bilal Toure sağlık kontrolünden geçti: eşiktaş transfer sürecinde

eşiktaş'ın transfer gündemindeki El Bilal Toure, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti; muayene ve testleri tamamlandı.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 13:08
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 13:08
El Bilal Toure sağlık kontrolünden geçti: eşiktaş transfer sürecinde

El Bilal Toure sağlık kontrolünden geçti

eşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu Malili futbolcu El Bilal Toure, bu sabah Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Transfer görüşmesine başladığımız profesyonel futbolcu El Bilal Toure, bu sabah Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti." denildi.

Muayene ve testler

Detaylı kan tetkikleri yapılan 23 yaşındaki oyuncunun, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği, sağlık kontrollerinin akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandığı kaydedildi.

